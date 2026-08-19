Na ministerstvu financí se v průběhu dne postupně vystřídají ministři kultury, místního rozvoje, spravedlnosti, zdravotnictví, dopravy, obrany a životního prostředí. Schillerová s nimi projedná i seznam požadavků, které od jednotlivých ministerstev už obdržela.
„Mám samozřejmě nějaký seznam požadavků. S panem premiérem jsme se teď sešli už asi třikrát, takže priority máme jasné. Pro nás je prioritou dopravní infrastruktura a zdravotnictví, teď se bavíme i o suchu. Do těchto věcí ale vstupují evropské peníze,“ uvedla Schillerová po pondělním jednání vlády.
První kolo jednání začala už v úterý. První rozhovory vedla Schillerová s Alešem Juchelkou, ministrem práce a sociálních věcí. Hlavním tématem byla valorizace důchodů.
Zákonná valorizace penzí vychází na tři sta korun. „Já budu usilovat o to, aby byla o něco vyšší. Z těch 300 korun by se to mělo navýšit na 590 korun. To je maximum, které vláda může dát. Pohybovat se můžeme právě mezi těmito dvěma hranicemi – 300 až 590 korun,“ popsal Juchelka. Celkově přitom jde o 7,75 miliardy korun.
Postupně za Schillerovou dorazilo dalších šest členů vlády, a to vicepremiér Karel Havlíček, ministr zahraničí Petr Macinka, ministr školství Robert Plaga, ministr vnitra Lubomír Metnar, ministr zemědělství Martin Šebestyán a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.