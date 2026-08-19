Pokračují jednání o rozpočtu. Schillerová přijme ministra obrany či zdravotnictví

  10:12aktualizováno  10:12
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Jednání Poslanecké sněmovny. Elektronická evidence tržeb. Na snímku Alena...

Jednání Poslanecké sněmovny. Elektronická evidence tržeb. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (15. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministerstvo financí zahájilo jednání o rozpočtu na příští rok. Jako první...
Veřejné slyšení Senátu na téma Politika závislostí jako společná odpovědnost...
Ministerstvo financí zahájilo jednání o rozpočtu na příští rok. Jako první...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministryně financí Alena...
30 fotografií
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) pokračuje v jednáních o podobě státního rozpočtu na příští rok. První kolo začalo už v úterý, ve středu se na ministerstvu financí sejde s ministry zbývajících sedmi resortů.

Na ministerstvu financí se v průběhu dne postupně vystřídají ministři kultury, místního rozvoje, spravedlnosti, zdravotnictví, dopravy, obrany a životního prostředí. Schillerová s nimi projedná i seznam požadavků, které od jednotlivých ministerstev už obdržela.

„Mám samozřejmě nějaký seznam požadavků. S panem premiérem jsme se teď sešli už asi třikrát, takže priority máme jasné. Pro nás je prioritou dopravní infrastruktura a zdravotnictví, teď se bavíme i o suchu. Do těchto věcí ale vstupují evropské peníze,“ uvedla Schillerová po pondělním jednání vlády.

První kolo jednání začala už v úterý. První rozhovory vedla Schillerová s Alešem Juchelkou, ministrem práce a sociálních věcí. Hlavním tématem byla valorizace důchodů.

Zákonná valorizace penzí vychází na tři sta korun. „Já budu usilovat o to, aby byla o něco vyšší. Z těch 300 korun by se to mělo navýšit na 590 korun. To je maximum, které vláda může dát. Pohybovat se můžeme právě mezi těmito dvěma hranicemi – 300 až 590 korun,“ popsal Juchelka. Celkově přitom jde o 7,75 miliardy korun.

Jednání Poslanecké sněmovny. Elektronická evidence tržeb. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (15. července 2026)
Ministerstvo financí zahájilo jednání o rozpočtu na příští rok. Jako první dorazil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). (18. srpna 2026)
Veřejné slyšení Senátu na téma Politika závislostí jako společná odpovědnost státu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. (30. července 2026)
Ministerstvo financí zahájilo jednání o rozpočtu na příští rok. Jako první dorazil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). (18. srpna 2026)
30 fotografií

Postupně za Schillerovou dorazilo dalších šest členů vlády, a to vicepremiér Karel Havlíček, ministr zahraničí Petr Macinka, ministr školství Robert Plaga, ministr vnitra Lubomír Metnar, ministr zemědělství Martin Šebestyán a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.

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