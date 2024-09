Rozpočet je kompromis, míní Skopeček. Juchelka: Lidé si nemohou dovolit maso

Vládní koalice představila plán státního rozpočtu na rok 2025, který počítá se schodkem 230 miliard. „Jsem rád, že tam je poměrně vysoký nárůst prostředků na investice,“ „Ale konsolidace by měla být rychlejší, tím se nijak netajím,“ uvedl místopředseda Sněmovny a poslanec ODS Jan Skopeček.

Skopeček se bránil obvinění, že rychlejší konsolidace je díky vyšším daním. „Mezi růstem prostředků a výší daní nelze dát rovnítko,“ uvedl Skopeček. Podle něj to souvisí i s dobrým hospodařením státu. „I já jako ekonom bych si dovedl představit rychlejší konsolidaci, ale jde o velkou míru kompromisu,“ upřesnil.

Zároveň řekl, že by tzv. windfall tax, tedy daň z neočekávaných příjmů, měla skončit co nejrychleji. S tím nesouhlasila jeho koaliční partnerka z hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková. Přiznala, že původně její hnutí tlačilo na to, aby windfall tax začala platit dříve než k tomu původně došlo. Zároveň vytkla hnutí ANO a ODS zrušení superhrubé mzdy. Skopeček ale oponoval tím, že více peněz u občanů znamená větší spotřebu domácností.

Zrušení superhrubé mzdy kritizoval v pořadu i předseda Přísahy Robert Šlachta. Podle něj by se miliardy ze superhrubé mzdy v současném stavu státního schodku hodily.

Co se týče jednotlivých složek připravovaného rozpočtu, vláda by podle Šlachty měla přidat ozbrojeným složkám. „Vládě se povedlo něco, co za třicet let nikomu. Policisté budou demonstrovat kvůli platům,“ sdělil. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ale v sobotu přislíbil růst platů v této oblasti.

Pivoňka Vaňková zase řekla, že bude požadovat navýšení prostředků v resortu školství. Podle ní se inflace dotkla nejvíce nepedagogických pracovníků, a právě proto je na místě navýšení platů v tomto odvětví.

Aleš Juchelka vyčítal vládě nejen pomalou konsolidaci státního rozpočtu, ale i zvyšování daní a celkově špatnou finanční situaci. „Zvýšil se nám počet lidí, kteří si nemohou dovolit maso jako dříve. Jsou domácnosti, které si nemohou dovolit topit tolik jako dříve. Zvýšil se počet lidí, kteří pociťují takzvanou energetickou chudobu,“ vyčítal Juchelka.

Možné koalice až po volbách

Řeč přišla i na krajské volby. Přísaha v deseti krajích kandiduje ve spolupráci s hnutím Motoristé sobě. „Máme tu výhodu, že kandidujeme jako nový subjekt,“ sdělil Šlachta. „Je to test po evropských volbách, kdy nám spolupráce s Filipem Turkem vyšla,“ předeslal Šlachta, Je ale připravený i na případný neúspěch.

Jan Skopeček řekl, že je trochu nefér bavit se o koalicích před volbami. „Budu se snažit sestavit takovou koalici, která bude ku prospěchu Středočeského kraje,“ adresoval Skopeček region, ve kterém kandiduje za ODS na prvním místě. Odmítl koalici s „převlečenými komunisty za STAČILO!“ i s SPD.