SÚKL dal trestní oznámení na nelegální vývoz léků. Zmizely stovky tisíc balení

Jak upozornila minulý týden MF DNES, po více než šesti měsících i nadále chybí některé typy léků, což komplikuje život nejen lékařům, kteří nemají pacientům mnohdy co předepsat, trpí ale i lidé s určitým onemocněním, kteří jsou na daných lécích mnohdy životně závislí.

Nicméně nejde o jediný problém, na mnoha místech totiž chybí i léky k volnému prodeji. Jedním z hlavních důvodů této situace je podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nelegální vývoz léků, primárně na předpis, do zahraničí.

„Budeme zahajovat další správní řízení. Přistoupili jsme k tomu, že jsme podali trestní oznámení na patnáct subjektů, u kterých máme podezření ke spáchání trestného činu. Budeme v tomto boji i nadále pokračovat,“ oznámila na tiskové konferenci ředitelka SÚKL Irena Storová.

Celková škoda činí asi 147 milionů korun

Zmínila také, že kontroly jejího úřadu odhalily, že chybí asi 190 tisíc kusů léčiv v celkové výši 92 milionů korun. Podobná situace je i na Slovensku, kde tamní Štátny ústav pre kontrolou liečiv (ŠÚKL) přistoupil k podobným kontrolám. I tento úřad podal návrh svému ministerstvu zdravotnictví, aby podal trestní oznámení na konkrétní subjekty.

„Také jsme přistoupili ke kontrole a celková škoda činí asi dva miliony euro. Navrhujeme našemu ministerstvu zdravotnictví, aby podalo trestní oznámení na sedmnáct subjektů,“ řekl ředitel ŠÚKL Peter Potúček. Oba úřady - český i slovenský - se proto rozhodly spolupracovat, čímž se jim podaří lépe kontrolovat trh a firmy, aby k nelegálnímu exportu nedocházelo.

Oba ředitelé ve spolupráci vidí velkou výhodu mimo jiné ve sdílení dat. „Víme, jak jsou tyto subjekty personálně propojené. Rádi bychom podnikli společné inspekce. Díky spolupráci si můžeme vyměňovat data, čímž se kontrola ještě zlepší,“ těší Storovou.

Ředitelka ještě uvedla, že v Česku dochází k nelegálnímu vývozu především levnějších léků, přesto ve větším množství. Dražší léky se podle ní příliš nevyváží, i když jde o mix obojího. Zato na Slovensku mají emergentní systém, tedy systém, ve kterém stát a firmy drží klíčové léky. Ty jsou určeny pouze slovenským občanům a je přísně zakázáno je vyvážet. Nelegální cestou přesto k tomuto kroku podle Potúčka dochází.

„Tyto léky mají být určené pouze slovenským občanům. Proč se tajně vyváží z této kategorie ty nejdražší léky je asi jasné,“ konstatoval.

Situaci může zlepšit i chystaná novela zákona

Situaci by mohla zlepšit i novela zákona o léčivech, kterou začne na konci měsíce projednávat Sněmovna. Nově by určovala, aby distributoři drželi zhruba měsíční zásobu stovky základních a zásadních léků. Výrobcům ostatních léků na předpis dá povinnost dodávat ještě měsíc či dva po přerušení výroby, nemusí mít ale léky v ČR skladem. Novinářům to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

„Výpadky nebudou tak hluboké, nebudou trvat tak dlouho a většinu se jich podaří pokrýt,“ vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Ten zároveň uvedl, že podobně postupují i další evropské země. Ty, které mají podobné povinnosti už teď, se s nedostatky v posledních měsících podle Dvořáčka vyrovnaly lépe. „Ukázalo se, že celý systém je extrémně křehký a dochází v něm k situacím, které nelze řešit obratem,“ doplnil.