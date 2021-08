Strany znají čísla, s nimiž půjdou do voleb. Jedničku mají Zelení, co si vylosovaly ostatní?

Hnutí Přísaha, které podle průzkumů má šanci dostat se do Sněmovny, dostalo číslo 12. Uskupení Trikolora Soukromníci Svobodní bude kandidovat s osmičkou a Volný blok s trojkou.

Čísla určí pořadí, ve kterém Český statistický úřad strany uvede odpoledne na oficiálním volebním webu. Strany budou moci čísla také využít v kampani.

Ministerstvo vnitra @vnitro Státní volební komise vylosovala stranám, hnutím a koalicím do voleb tato čísla https://t.co/hjTa7dwv5a oblíbit odpovědět

Jedničku letos dostali Zelení, startovní pole uzavírají s číslem 22 Moravané. Sedmičku obdržela Aliance národních sil, Aliance pro budoucnost má devítku a seskupení Otevřeme Česko normálnímu životu číslo 21.

Dvojku dostala Švýcarská demokracie, šestku Pravý blok, desítku uskupení Prameny. Strana Levice získala číslo 11, Senioři 21 číslo 14, monarchistická strana Koruna Česká číslo 16 a Moravskému zemskému hnutí určil los číslo 19.

Čísla byla tradičně vylosována s pomocí dvou průhledných nádob, z nichž v jedné byly obálky s názvy volebních stran a ve druhé obálky s čísly a postupně byly k sobě přiřazovány. Losování se ujali místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová a pověřený ředitel odboru voleb Tomáš Jírovec.

Parlamentní volby v roce 2021 se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin. Ve volbách vybíráme dvě stovky poslanců Sněmovny ve 14 volebních krajích.



Podle aktuálních průzkumů je v čele hnutí ANO, druhé místo připadá koalici SPOLU, třetí příčku by získali Piráti a STAN. Do Sněmovny by se pak dostalo také hnutí SPD a strana KSČM.