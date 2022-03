Zeman předává ocenění, nejvyšší státní vyznamenání dá i prezidentu Zelenskému

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ač prezident Miloš Zeman na ceremonii dorazil na vozíku, tak za pomoci hradního protokoláře Vladimíra Kruliše na státní hymnu povstal. „V minulých dvou letech to bylo obtížné vzhledem k mé nemoci, ale i vzhledem k pandemii covidu. O to důležitější je uvědomit si v jaké době a dnech se setkváme dnes,“ řekl v úvodu svého projevu prezident.

Ten dále poukázal, že nedaleko českých hranic zuří válka. „Válka vyvolaná ruskou agresí vůči Ukrajině. Myslím si, že je důležité právě při této příležitosti vzpomenou na lid Ukrajiny. Proto jsme vás v pozvánce na toto setkání přispěli na pomoc ukrajinským uprchlíkům,“ doplnil Zeman.

Ten také uvedl, že se rozhodl vyhovět návrhu na udělení nejvyššího státního vyznamenání ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému.

Slavnost se koná v den narozenin TGM

Nynější slavnost se koná v den výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Někteří z pozvaných hostů večer na Pražský hrad však nedorazili, a to kvůli nesouhlasu s dřívějšími názory Zemana na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva Zeman předá například herečce Jiřině Bohdalové, bývalému velvyslanci v Rusku Vladimíru Remkovi, bojovníkovi z východní fronty druhé světové války Miloslavu Masopustovi nebo bývalému ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi. Udělí také Řád Tomáše Garrigua Masaryka a medaile Za hrdinství a Za zásluhy.

Zeman seznam oceněných zveřejnil tradičně k 28. října loňského i předloňského roku, kdy se slavnostní večer nemohl uskutečnit. Původně obsahoval celkem 67 jmen. Zeman ale nakonec odmítl předat předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému Řád Tomáše Garrigua Masaryka kvůli rozhodnutí soudu o zrušení části volebního zákona.

Medaili Za zásluhy se rozhodl po obviněních ze sexuálního napadení a obtěžování nepřevzít psychiatr a spisovatel Jan Cimický. Na pódiu dnes nebude také olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek, který svou účast na slavnosti nepovažuje za vhodnou kvůli válce na Ukrajině.

Ceremonii by mělo podle Hradu přihlížet asi 600 hostů. Někteří z pozvaných ale odmítli přijít, nedostaví se například předsedové parlamentních komor Miloš Vystrčil (ODS) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), a to kvůli dřívějšímu proruskému postoji prezidenta. Přítomna naopak bude většina členů vlády, a to včetně premiéra Petra Fialy.

Kvůli ruské agresi na Ukrajině v pondělí Pražský hrad vyvěsil na prvním nádvoří ukrajinskou vlajku a zazněla také hymna Ukrajiny. Hosté večerního ceremoniálu byli také vyzváni, aby Ukrajinu podpořili finančně. Následná recepce byla zrušena.