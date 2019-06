Státní vyznamenání nedostane Kiska ani Robertson. Sněmovna je vyškrtla ze seznamu

PRAHA Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska, někdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý ani bývalý generální tajemník Severoatlantické aliance George Robertson se nestali sněmovními nominanty na státní vyznamenání. Dolní komora je z předběžného seznamu kandidátů ve čtvrtek vyškrtla.

Sněmovna nenavrhla prezidentu Miloši Zemanovi na ocenění také youtubera Karla Kováře známého pod pseudonymem Kovy, zakladatele serveru Manipulátoři.cz Petra Nutila, právníka a muzikálového producenta Oldřicha Lichtenberga i některé další původně zvažované lidi. Patří k nim zakladatel a ředitel obecně prospěšné společnosti Post Bellum Mikuláš Kroupa a bývalý senátor Josef Kalbáč.



Poslanec ANO Jiří Mašek, který byl navrhován jako zdravotnický záchranář, nominaci na státní vyznamenání odmítl. Rovněž jeho proto Sněmovna z předběžného seznamu kandidátů vyřadila.

Konečný sněmovní seznam čítá 37 jmen. Je jich o 11 méně, než jak navrhoval příslušný podvýbor a po něm také organizační výbor.

Robertson je spojen s bombardováním Jugoslávie

O některých navrhovaný kandidátech se rozhořela debata. Poslanec KSČM Leo Luzar podotkl, že Robertson byl navržen kvůli tomu, že vedl NATO v době, kdy Česko do aliance vstupovalo. „Všichni víme, co následovalo. Bylo to bombardování Jugoslávie,“ uvedl. Václav Klaus mladší (Trikolóra) zpochybnil nominaci bývalého náčelníka generálního štábu Petra Pavla. Poukázal mimo jiné na jeho někdejší členství v bývalé Komunistické straně Československa a na to, že si ho některé politické strany podle něho pěstují jako prezidentského kandidáta. „Voják je výborný, ale politruk je špatný,“ podotkl na Pavlovu adresu Jaroslav Foldyna (ČSSD). Pavel nakonec na seznamu zůstal, Sněmovna podpořila jeho nominaci o dva hlasy. Klaus se opřel také do Kováře a do Nutila, které označil za „internetové politické pracovníky“.



Pirátka Olga Richterová se pozastavila nad Maškovou nominací, podle ní není vhodné oceňovat aktivní politiky. Zdeněk Ondráček (KSČM) jí vzkázal, až v životě dosáhne toho, co Mašek, může být také navržena. „Zatím jste nedokázala vůbec nic,“ řekl. Lidovec Vít Kaňkovský pak označil za nepatřičné, jak se Ondráček do Richterové „navezl“. Poslanecký klub ANO si vzal kvůli Maškově nominaci půlhodinou přestávku. Jeho předseda Jaroslav Faltýnek potom odcitoval jeho vyjádření, že se nominace vzdává. Mašek se ze čtvrtečího jednacího dne Sněmovny omluvil ze zdravotních důvodů.

Předkladatelé ještě před hlasováním stáhli nominaci českého exilového politika a publicisty Karla Hrubého, protože byl již dříve oceněn Řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Předseda KSČM Vojtěch Filip dodatečně prosadil nominaci energetika Františka Poukara na medaili Za zásluhy.

Prezident návrhům Sněmovny, ale také Senátu a vlády může, ale nemusí vyhovět. Loni dolní komora navrhla 28 osobností, Zeman vyhověl 11 sněmovním návrhům. Mezi vyznamenané patřili velitel protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josef Bílý, lékař Rajko Doleček, fotbalový brankář Petr Čech nebo snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká.