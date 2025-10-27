Tradičně přímý přenos z předávání vyznamenání uvede veřejnoprávní Česká televize. A letos se k ní připojí i zpravodajský kanál CNN Prima News.
Česká televize odvysílá přímý přenos slavnostního předávání státních vyznamenání v úterý 28. října od 20:00 na programech ČT1 a ČT24.
„Na ČT24 bude přenos doplněn o tlumočení do českého znakového jazyka,“ upřesnil Radek Konečný z tiskového odboru České televize (ČT).
Doplnil, že letos půjde již o devětadvacátý přímý přenos z předávání státních vyznamenání, které Česká televize vysílá od roku 1995, tedy od prvního udílení po vzniku samostatné České republiky. Ceremoniál byl zrušen pouze v letech 2020 a 2021 kvůli pandemii covidu a zdravotní indispozici tehdejšího prezidenta.
„Na realizaci přenosu se podílí přenosový a SNG vůz a devět kamer. Příprava zabere zhruba týden: od obhlídky až po samotné vysílání 28. října. Rozestavení kamer a další technické detaily jsou plánovány ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky, která ceremoniál organizuje,“ doplnil detaily Konečný.
Přenos bude moderovat, stejně jako v předchozích letech, Martin Řezníček.
Předávání státních vyznamenání letos divákům zprostředkuje i zpravodajský kanál CNN Prima News. „Na místě budeme mít naše štáby,“ uvedl za stanici její PR manažer Matěj Štýs. Přenos bude přebírat od ČT.
„28. 10. budeme na CNN Prima NEWS vysílat od 20:00 speciální vysílání s názvem Předávání státních vyznamenání. Přímý přenos ostře sledovaného ceremoniálu budou ve studiu CNN Prima NEWS hodnotit experti. Ve 21:30 na něj následně naváže speciál pořadu 360°,“ doplnil Štýs.
Televize Nova bude o předávání státních vyznamenání a projevu prezidenta informovat v běžném zpravodajství.