Řád bílého lva existuje v pěti třídách, přičemž ta první je nejvyšší. Získat toto nejhodnotnější vyznamenání může podle zákona jen ten, kdo se vynikajícím způsobem zasloužil o Českou republiku. Může jít o českého občana, ale také o někoho ze zahraničí. A pokud je oceněným hlava státu, k Řádu bílého lva dostane i řádový řetěz.
|
Proč slavíme 28. října: Jak vzniklo Československo a co tomu předcházelo
Řády se půjčují, medaile udělují
To se naposledy stalo letos v květnu, když Prahu navštívil belgický král Filip. Od prezidenta Petra Pavla získal Řád bílého lva I. třídy i se slavnostním řetězem. Cennou insignii si může nechat na stálo, a po jeho smrti zůstane řád jeho rodině. Tento postup u něj platí jen proto, že jde o cizince. To ocenění Češi a Češky jsou na tom jinak.
Řád bílého lva i Řád Tomáše Garrigua Masaryka může prezident českým občanům pouze propůjčit. Řády, které mají podobu smaltované pětidílné hvězdice, totiž získávají jejich nositelé do držení doživotně. Po jejich smrti musejí příbuzní insignii vrátit. Zůstává jim pouze listina o propůjčení řádu, kterou nositel dostal spolu s oceněním.
„Po úmrtí držitele se insignie propůjčených řádů vracejí Kanceláři prezidenta republiky. Po kontrole a údržbě mohou být znovu použity při jiném propůjčení,“ vysvětlil mluvčí Hradu Filip Platoš.
|
V úterý 28. října oslavíme vznik Československa. Jak budou mít obchody otevřeno?
Jinak je tomu s medailemi. Ty prezident nepropůjčuje, ale uděluje. Po smrti nositelů tak jejich rodinám zůstanou jak udělovací listiny, tak samotné insignie. V případě medaile Za hrdinství je to kulatá stříbrná medaile o průměru 3,3 cm, medaile Za zásluhy má stejnou velikost, ale je pozlacená.
Kdo musí vyznamenání vrátit?
Může se někdy stát, že by chtěla prezidentská kancelář medaili, případně i řád za života nositele vrátit? Teoreticky ano, musel by k tomu být ale zvlášť závažný důvod, a hlavně soudní rozhodnutí. „Za současné administrativy prezidenta republiky k této situaci nedošlo,“ sdělil Platoš.
Výjimkou ve vracení je sám prezident republiky, který je z podstaty svého úřadu i nositelem Řádu bílého lva. Po skončení funkčního období ho vrací.
V případě bývalého prezidenta Václava Klause ale nastala zajímavá situace: po skončení funkce řád vrátil, po nějaké době ho ale opět získal. V říjnu 2019 mu ho totiž propůjčil tehdejší prezident Miloš Zeman. Klaus tak Řád bílého lva může nosit doživotně.