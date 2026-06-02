Státní zástupce obžaloval čínského „špiona“. Poprvé podle nového paragrafu

  17:08aktualizováno  17:08
Státní zástupce podal obžalobu na muže viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Serveru iRozhlas.cz to sdělila Kateřina Eliášová, mluvčí pražského městského soudu, který se bude případem zabývat. Muž je obžalovaný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku.
ilustrační snímek | foto: AP

Muž je od svého zadržení ve vazbě. Za neoprávněnou činnost pro cizí moc v základní sazbě hrozí podle trestního zákoníku až pětileté vězení. Podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy je stíhaný muž pražským zpravodajem čínského deníku, jenž je stranickým médiem čínské komunistické strany.

