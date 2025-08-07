Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

„Podstatou dovozování trestní odpovědnost za uvedený přečin je prezentování dvou plakátů v rámci předvolební kampaně do zastupitelstev krajů a senátních voleb konaných v roce 2024, jejichž obsah vzbuzoval či posiloval negativní emoce nenávistného charakteru vůči migrantům negroidní rasy a romskému etniku na území České republiky,“ uvedl obvodní státní zástupce pro Prahu 1 Jan Lelek.
Obžalobu bude řešit Obvodní soud pro Prahu 1.
Podle zákona hrozí právnickým osobám za trestné činy například peněžitý trest, povinnost uveřejnit rozsudek v médiích, ale také zákaz činnosti až na dvacet let. Pokud by soud uznal hnutí SPD vinným, šlo by o bezprecedentní zásah do činnosti parlamentní strany.
Plakáty SPD se objevily v souvislosti s kampaní před loňskými krajskými a senátními volbami. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“.
Na dalším plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.
Chtějí mě kriminalizovat, tvrdí Okamura
Okamura už dříve tvrdil, že za kauzou podle něj stojí premiér Petr Fiala z ODS a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), kteří se snaží ovlivnit letošní podzimní volby do Sněmovny, a zůstat tak u moci. „Pokračuje snaha vládní koalice kriminalizovat SPD a mne za vyjádření názorů proti nelegální migraci a zabránit SPD účasti ve volbách,“ řekl ve čtvrtek.
Za závažné procesní pochybení pak považuje fakt, že hnutí SPD jako takové prostřednictvím jeho zmocněnce nikdo nevyslechl. „Obžaloba nám ani nebyla doručena. Překvapuje nás, že z policie či státního zastupitelství unikají informace, o kterých ani nevíme,“ dodal Okamura.
Trestní oznámení na kampaň podal politik TOP 09 Jiří Pospíšil. Vadilo mu právě zmíněné podněcování k nenávisti či hanobení národa a rasy.
Zmíněný trestný čin spáchá ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.
V základní sazbě za něj lze uložit maximálně dvouleté odnětí svobody. Sazba se ale zvyšuje, pokud se pachatel činu dopustí „tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem“.