Státní zástupce údajně zastavil stíhání Babiše a jeho rodiny v kauze Čapí hnízdo

Výběr událostí kolem Farmy Čapí hnízdo a možného zneužití evropské dotace při jeho stavbě 2006 - Začala přestavba statku na konferenční centrum Čapí hnízdo. V únoru 2006 se majitelem areálu u Benešova stala firma Imoba z holdingu Agrofert, který patřil současnému premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi.

1. prosince 2007 - ZZN AGRO, s.r.o. Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla a.s. ZZN Pelhřimov. ZZN AGRO Pelhřimov se později přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo. Akcie získali Andrej Babiš mladší a jeho sestra, a dále partnerka Babiše staršího (nyní manželka) Monika. V únoru 2008 se dalším spolumajitelem stal Martin Herodes, bratr Moniky Babišové.

20. srpna 2008 - Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt Farmy Čapí hnízdo.

17. září 2008 - Za akcie Farmy Čapí hnízdo zaplatil Babiš starší, podle serveru iROZHLAS.cz to byl dar dětem a partnerce.

Červen 2010 - Farma byla dokončena a otevřena. V médiích byla spojována s Babišem, který ale vlastnictví odmítal.

Září 2010 - Udělením dotace Čapímu hnízdu se zabýval týdeník Ekonom. Podle něj byla firma brána jako malý podnik, a jak časopisu potvrdil středočeský dotační úřad, v případě propojení s kapitálově silnější společností by dotaci nezískala.

Únor 2011 - Při jednom z auditů bylo zjištěno, že farma požádala v roce 2009 o jednu platbu dřív, než uhradila fakturu. Kvůli porušení podmínek byla firmě vyměřena pokuta, v roce 2012 byla většina pokuty odpuštěna.

Říjen 2013 - Babiš řekl týdeníku Respekt: "S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří." V té době Babišovo hnutí ANO mířilo za úspěchem ve volbách do Sněmovny, který mu otevřel cestu do vlády. Babiš dodal, že firmě půjčil 400 milionů korun a má tam pronajatu jednu budovu.

Listopad 2013 - Agrofert jako ručitel za úvěr přebral ztrátovou Farmu Čapí hnízdo.

Červen 2014 - Společnost Farma Čapí hnízdo zanikla poté, co zákon zakázal anonymní akcie na majitele. Sloučila se s firmou Imoba, která spravuje nemovitosti Agrofertu.

29. prosince 2015 - Server Aktuálně.cz informoval, že policie začala prověřovat okolnosti získání dotace pro Čapí hnízdo.

2. března 2016 - Server Neovlivni.cz napsal, že Evropský úřad proti podvodům (OLAF) zahájil oficiální vyšetřování okolností, za nichž Agrofert získal 50 milionů korun z evropských fondů.

13. března 2016 - Babiš řekl, že zná jméno vlastníka Čapího hnízda z doby žádosti o dotaci, nechce ho ale prozradit.

23. března 2016 - Babiš řekl, že Farmu Čapí hnízdo vlastnili v době získání dotace dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

10. srpna 2017 - Policie zaslala do Sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Žádost souvisela s kauzou dotací, 6. září Sněmovna Babiše a Faltýnka vydala.

9. října 2017 - Babiš a Faltýnek byli obviněni. Oba politici vinu odmítli. Babiš proti obvinění podal stížnost.

20. až 21. října 2017 - Hnutí ANO vyhrálo volby, se zvolením do Sněmovny získali Babiš a Faltýnek znovu imunitu.

23. října 2017 - Policie v kauze obvinila 11 lidí, mezi nimi i Babišovu manželku, dvě dospělé děti a švagra.

21. listopadu 2017 - Policie zaslala do Sněmovny novou žádost o vydání Babiše a Faltýnka. Sněmovna je vydala 19. ledna 2018.

20. prosince 2017 - Bylo oznámeno, že OLAF uzavřel vyšetřování dotací pro Čapí hnízdo. Výsledky byly postoupeny ČR, 4. ledna 2018 ministerstvo financí zveřejnilo tři odstavce závěrů, o několik dní později pak Hospodářské noviny přinesly kompletní znění zprávy.

4. ledna 2018 - MF navrhlo úřadům, aby vyňaly z evropského financování projekty, které vyšetřuje OLAF nebo jsou předmětem správního či trestního řízení. Týká se to i Čapího hnízda, které pak MF samo vyňalo z evropského financování 29. ledna.

3. května 2018 - Žalobce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí naopak zrušil.

4. května 2018 - Úřad ROP Střední Čechy vyzval Imobu coby nástupnickou firmu původního příjemce dotace, aby dotaci do 30 dnů vrátila. Imoba dotaci vrátila koncem června.

7. června 2018 - Babiš poprvé vypovídal na policii jako obviněný. Policie vyslechla i další stíhané, Babišovu manželku a dceru Adrianu Bobekovou. Nevyslechla Babiše mladšího.

12. listopadu 2018 - Server Seznam Zprávy zveřejnil reportáž, ve které mu Babiš mladší řekl, že jej spolupracovníci jeho otce drželi na Krymu, aby nemohl vypovídat k Čapímu hnízdu. Premiér to odmítl a řekl, že jeho syn je psychicky nemocný. Reportáž byla rozbuškou krize, která vyvrcholila 23. listopadu hlasováním o nedůvěře vládě, jež ale Babišův kabinet ustál.

26. března 2019 - Policie ukončila vyšetřování dotací pro Čapí hnízdo. Ukončení vyšetřování se netýkalo premiérova syna.

17. dubna 2019 - Policie předala spis v kauze státnímu zástupci, navrhla obžalovat Babiše a ostatní obviněné. Návrh se netýkal premiérova syna Andreje, který je stíhán samostatně. Do června všichni obvinění požádali o zastavení stíhání.

2. září 2019 - Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil podle Deníku N stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze.