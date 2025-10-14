Státní zastupitelství navrhlo trest pro útočníka na Babiše, padne brzy

  13:30aktualizováno  13:30
Okresní státní zastupitelství ve Frýdku-Místku podalo návrh na potrestání muže, který na předvolebním mítinku udeřil dvakrát předsedu hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou holí, uvedla Česká televize. Případem se bude zabývat Okresní soud ve Frýdku-Místku. Na rozhodnutí má dva týdny.
Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. (2. září 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Byl to zkrat, říká muž, který zaútočil na Babiše
Návrh na potrestání je obdoba obžaloby. Stejně jako obžalobu ho podává státní zástupce a je adresován soudu. Na rozdíl od obžaloby však návrh na potrestání neobsahuje odůvodnění a je tedy obsahově stručnější.

Policie obvinila z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví čtyřiašedesátiletého muže. Ve vězení může strávit až tři roky. Incident se stal 1. září.

Obviněný muž k Babišovi přistoupil v okamžiku, kdy hovořil s lidmi. Udeřil politika francouzskou holí jednou ranou do hlavy a jednou do zad ve chvíli, kdy se k němu otáčel zády. Předseda hnutí ANO byl zraněn a ošetřen v nemocnici.

„Policisté vyslechli dvě desítky svědků včetně Babiše, vyhodnocovali zajištěné materiály a další informace. Podezřelý muž se k činu doznal,“ uvedla mluvčí policie Soňa Štětínská.

Důchodce se krátce po činu Babišovi prostřednictvím sociální sítě omluvil. Uvedl, že útoku lituje, podle svého vyjádření se zachoval špatně. Babiš, který po útoku na dva dny přerušil svůj předvolební program, omluvu přijal.

