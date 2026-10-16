Státní zástupkyně obžalovala soudce Kafku z podvodu za 32 milionů korun

Obžaloba byla u Krajského soudu v Ostravě podána 14. října. „Obviněnému je možné uložit v případě uznání viny trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do deseti let. Ze strany dozorové státní zástupkyně nebyl akceptován návrh na zahájení jednání o dohodě o vině a trestu,“ uvedl Malý.
Ještě letos v dubnu státní zastupitelství uvádělo, že počet poškozených přesáhl 60 a škoda činila více než 23 milionů korun. Vyšetřování tehdy pokračovalo. Nyní státní zastupitelství v obžalobě vyčíslilo celkovou částku vylákaných peněz na více než 32 milionů korun, zatímco škoda poškozených je vyčíslena na 23,29 milionu korun.
Kafka se podle dřívějších informací přiznal, že si od lidí pod smyšlenými záminkami půjčoval peníze, které nevracel. Tvrdil však, že jednal v krajní nouzi, protože potřeboval platit lidem, kteří mu údajně vyhrožovali a vydírali ho. Policie v případu podle dřívějších informací nestíhala nikoho dalšího.
Případ se začal řešit loni na jaře, kdy Kafka rezignoval na funkci soudce a zmizel. Policie ho následně zadržela v Chorvatsku a v dubnu 2025 skončil ve vazbě. Loni v listopadu ho soud propustil. Podle dřívějších informací má nyní zakázáno opustit Českou republiku, nosí elektronický monitorovací náramek a musí se hlásit probační a mediační službě.
„Další informace v této trestní věci do doby, kdy bude ukončeno dokazování v rámci případně krajským soudem nařízeného hlavního líčení, nebudou sdělovacím prostředkům poskytovány,“ uvedl Malý.
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10. dubna 2025