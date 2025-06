Nevídané selhání státní zástupkyně? Ukrývala prý spisy, případy jsou promlčené

Třiašedesátiletá Miroslava Šmehlíková působí na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 4 od poloviny osmdesátých let. Za minulého režimu dělala prokurátorku, byla i členkou KSČ. Po čtyřiceti letech ve funkci se nyní ocitla v opačné pozici – jako obžalovaná.

Podle Vrchního státního zastupitelství v Praze ukryla mezi lety 2012 a 2023 před svými nadřízenými i administrativou zhruba třicet trestních spisů a mnohé z nich nechala svou liknavostí promlčet, takže případní pachatelé násilí, podvodů, krádeží a dalších činů zůstali nepotrestaní.

„V rozporu s povinností státního zástupce (...) opakovaně ve větším množství jí přidělených trestních věcí v určitý okamžik přestala fakticky vykonávat dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení, a tímto svým zaviněným jednáním znemožnila objasnění věci a dosažení účelu trestního řízení. (...) Byla smířena s tím, že její nečinnost povede k neoprávněnému prospěchu pachatele v podobě zániku jeho trestní odpovědnosti promlčením či neodůvodněným průtahům,“ uvedl žalobce Jan Krestýn.

Šmehlíková měla na starosti převážně agendu, v níž byli stíháni cizinci, kteří se podle policie dopustili trestné činnosti na území Prahy 4, což je největší městská část v metropoli.

Podle obžaloby selhala v případech, které se týkaly údajných pachatelů například z Vietnamu, Ukrajiny, Rumunska, Bulharska, Německa, Polska, Francie či Izraele. Ve většině zmíněných spisů zůstala podle Krestýna „úmyslně zcela nečinná“, a to po dobu dvou až jedenácti let.

Obžaloba uvádí, že přestala tyto věci vyřizovat – nepředávala například trestní řízení do ciziny, nereagovala na žádosti ani urgence policie, nechala bezdůvodně běžet pátrání ve věcech, které již byly její vinou promlčené, ale také vydávala nezákonná usnesení nebo vyznačovala ze své pozice nevyřešené spisy jako skončené. Poškodit měla i některé soudní překladatele, když nerozhodla o proplacení jejich práce.

Mezi 33 případy zmínil žalobce Krestýn třeba kauzu muže obviněného z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Šmehlíková v roce 2016 přerušila jeho trestní stíhání kvůli tomu, že opustil Českou republiku, a tak podle ní nešlo případ náležitě objasnit. O tři roky později ji policie upozornila, že se muž ocitl ve věznici v Jiřicích a je pro vyšetřování znovu dostupný.

„Nevydala usnesení o pokračování v trestním stíhání, nepřijala nezbytné kroky k odstranění předchozích procesních vad a fakticky přestala věc vyřizovat, přičemž svoji nečinnost maskovala záznamem ve spise, podle něhož nejsou splněny podmínky pro pokračování trestního stíhání, neboť byl obviněný vyhoštěn. To se nezakládalo na pravdě,“ uvedl Krestýn. Muž byl v českém vězení ještě další rok a půl, což měla Šmehlíková ignorovat.

Chyba? Můj perfekcionismus, míní žalobkyně

Obžalovaná státní zástupkyně ve středu k hlavnímu líčení nepřišla, omluvila se. Podle toho, co zaznělo u soudu, skončila v květnu 2023 v pracovní neschopnosti. O měsíc později na ni její šéf – obvodní žalobce Jan Vychyta – podal kárnou žalobu a trestní oznámení. Jeho podřízená nyní do práce nechodí a pobírá poloviční plat, tedy asi 56 tisíc korun.

Samosoudkyně Libuše Jungová přečetla výpověď Šmehlíkové z přípravného řízení. „Celkovou situaci vnímám jako osobní prohru, ale nikoliv jako trestní odpovědnost,“ řekla policistům žalobkyně.

Tvrdila, že ve všech případech šlo o pachatele, kteří se nezdržovali v Česku a nebylo známé místo jejich pobytu. Hájila se také tím, že byla zavalena prací, na kterou časově nestačila.

Některá rozhodnutí jí prý připravovali přidělení právní čekatelé, s jejichž prací však nebyla vždy spokojená. „Chtěla jsem to dodělat později, ale už jsem se k tomu nedostala. Své hlavní pochybení vidím v tom, že jsem byla vždycky perfekcionistka. Raději jsem rozhodnutí nevydala, než aby bylo špatně. To bylo důsledkem všech průtahů v mé činnosti,“ uvedla Šmehlíková.

Přiznala, že si část spisů nosila domů, kde je prý měla v zakódovaném kufříku. Možný chaos ve starých spisech vysvětlovala tím, že když je vyndávala ze skříně, uklouzla jí noha, listiny se vysypaly na zem a ona je pak už nebyla schopná správně zařadit. Upozornila také na svůj zhoršený zdravotní stav.

Dvakrát kárně trestaná

„Hloubkový audit mi nový obvodní státní zástupce (Jan Vychyta, který nahradil Blanku Valsamisovou, pozn. red.) udělal v den úmrtí mého bratra. Nereagoval na mou prosbu odložit to kvůli jiné práci, kterou jsem dodělávala,“ upozornila Šmehlíková.

„Nemám sílu vyjádřit se k jednotlivým skutkům, protože mám psychický blok způsobený velice necitelným jednáním obvodního státního zástupce doktora Vychyty,“ vysvětlovala.

„Celá záležitost mě velmi mrzí, dlouhodobě jsem se kvůli těm spisům stresovala a jsem přesvědčena, že to přispělo k mému onkologickému onemocnění,“ uzavřela výpověď s tím, že na otázky policie nechce odpovídat.

S pracovními problémy se Šmehlíková potýkala řadu let. Od své předchozí nadřízené Blanky Valsamisové dostala několik výtek. Dvakrát stála před kárným senátem Nejvyššího správního soudu v Brně.

Kvůli nezákonným průtahům v devíti věcech dostala v roce 2015 trest ve formě snížení platu o 10 procent na dobu tří měsíců. V roce 2018 přišla o stejnou část peněz, tentokrát na půl roku.

Soud ve středu provedl část listinných důkazů, na další jednání v červenci chce předvolat současného šéfa Šmehlíkové, její bývalou nadřízenou a také jednu pracovnici administrativy.

Žalobkyni hrozí za možné zneužití pravomoci od jednoho roku do pěti let vězení. Státní zástupce jí v obžalobě navrhl podmínku. Pravomocné odsouzení by pro ni znamenalo konec ve funkci.