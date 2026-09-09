O zprávě informoval server iRozhlas.cz, kterému mluvčí Eva Češpiva sdělila, že „fond nemůže svévolně pozastavovat administraci ani výplatu podpor a dotací.“
Komise takzvaně přerušila lhůtu pro proplacení části dotací, které po ní chtělo vedení fondu za druhé čtvrtletí tohoto roku. Fond o tom informoval v pondělí.
„Státní zemědělský intervenční fond se obsahem sdělení Evropské komise zabývá a v současné době připravuje interní právní a procesní analýzu,“ dodala mluvčí.
Babiš v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust, podle komise ale tento postup situaci dostatečně neřeší. Babiš trvá na tom, že Agrofert nevlastní, postoj komise k jeho střetu zájmů ho nezajímá, uvedl v úterý.
Na tento spor by neměli doplácet ČR ani její občané, reagovala Kancelář prezidenta republiky. Prezident Petr Pavel loni vyřešením situace ohledně střetu zájmů podmiňoval jmenování Babiše premiérem. Podle opozice Babiš obelhal hlavu státu i občany. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony.
Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a rovněž z kohezních fondů.
„Mohu potvrdit, že komise po důkladném posouzení dospěla k závěru, že český premiér se nachází v potenciálním střetu zájmů v souvislosti s řízením fondů politiky soudržnosti a zemědělských fondů,“ uvedla v úterý mluvčí Evropské komise Louise Bogeyová na dotaz českých novinářek. „Komise se domnívá, že svěřenský fond, který pan Babiš zřídil, tuto situaci dostatečně neřeší,“ dodala.
Podle mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu to ale pro činnost fondu ve vztahu k Agrofertu neznamená žádnou změnu. „Fond nemůže svévolně pozastavovat administraci ani výplatu podpor a dotací a je povinen postupovat v souladu s platnou českou i evropskou legislativou. V současné době proto Státní zemědělský intervenční fond nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor,“ řekla serveru iRozhlas.cz Češpiva.