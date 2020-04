Stav nouze a opatření proti koronaviru potrvají do 17. května. Sněmovna odsouhlasila návrh komunistů

Nouzový stav platí sedmý týden 1. března - Testy v ČR odhalily první tři případy nákazy. Všichni nakažení přicestovali z Itálie. V dalších dnech počet pozitivně testovaných stoupal. 10. března - Bezpečnostní rada státu zrušila od 11. března na neurčitou dobu výuku na základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách. 12. března - Vláda vyhlásila od 14:00 na 30 dnů nouzový stav na celém území ČR. Od 13. března byly zakázány akce s účastí nad 30 osob (již od 10. března platil zákaz pro akce nad 100 osob), začal platit i zákaz vstupu na sportoviště. Byl také zakázán vstup do provozoven stravovacích služeb mezi 20:00 a 06:00. 13. března - Vláda s platností od půlnoci na 16. března zakázala cizincům vstup do ČR a Čechům cestování do zahraničí. Češi po návratu z 15 rizikových zemí museli do karantény. 14. března - Vláda od 06:00 zpřísnila opatření, uzavřela obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a několika dalších. Uzavřeny byly i restaurace, mohly nabízet jen prodej z okénka nebo rozvoz. 15. března - Vláda rozhodla o aktivaci Ústředního krizového štábu. V jeho čele stanul náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Krátce před půlnocí vláda zakázala s účinností od půlnoci na 16. března volný pohyb lidí po celé ČR. 16. března - Byly ohlášeny první tři vyléčení z covid-19. Pacienti byli z Děčína a patřili mezi první nakažené v ČR. 18. března - Kabinet schválil zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který začal platit od půlnoci na 19. března. Vláda též vymezila dvě hodiny pro nákupy pro lidi starší 65 let. 22. března - V ČR zemřel první člověk nakažený koronavirem. Pětadevadesátiletý muž trpěl řadou zdravotních problémů. 23. března - Vláda prodloužila omezení volného pohybu do 1. dubna, změnilo se ale zakotvení zákazu, nově byl vydán na jako opatření ministerstva zdravotnictví na základě zákona na ochranu veřejného zdraví. Podobně postupovala vláda i o tři dny později u prodloužení omezení maloobchodního prodeje. 24. března - Sněmovna ve stavu legislativní nouze schválila řadu zákonů. Mimo jiné zvýšila schodek státního rozpočtu pro letošní rok z původních 40 miliard na 200 miliard korun. 30. března - Vláda opět prodloužila omezení volného pohybu i omezení prodeje, a to do 11. dubna. Kabinet také schválil změnu v čele Ústředního krizového štábu, jeho vedení po Prymulovi převzal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). 7. dubna - Sněmovna vládě umožnila prodloužit nouzový stav do 30. dubna. Kabinet původně žádal poslance o prodloužení nouzového stavu až do pondělí 11. května. 9. dubna - Vláda prodloužila nouzový stav. Schválila, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou moci od státu dostat 25.000 korun. Počet zemřelých, u nichž se prokázal koronavirus, přesáhl 100. . 14. dubna - Vláda představila plán pro otevírání obchodů a provozoven. Rozdělila ho do pěti etap od pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. 20. dubna - Vláda rozhodla, že živnostníci a podnikatelé postiženi opatřeními proti šíření nákazy budou dostávat jednorázový příspěvek 500 korun denně i po 30. dubnu. 22. dubna - Sněmovna schválila zvýšení letošního schodku státního rozpočtu na 300 miliard korun. 23. dubna - Soud zrušil s účinností od 27. dubna opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb a maloobchod. Kabinet večer schválil soudem zrušená opatření jako krizová opatření vlády podle krizového zákona. - Vláda na základě epidemiologického vývoje uspíšila svůj harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven. Místo 8. června by nově měl skončit 25. května. Od pátku 24. dubna také zrušila zákaz volného pohybu, skončily i zákazy pro cestování z a do ciziny. Pro ně ale platí zvláštní pravidla. 28. dubna - Sněmovna souhlasila s návrhem KSČM na prodloužení nouzového stavu do 17. května. Vláda chtěla delší dobu, pravicová opozice kratší.