„Nedodělaný polotovar.“ Stavební úřady bojují s digitálními žádostmi. Někde je nevidí, jinde se ani nepřihlásí

„Část úředníků se do Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ) již dostala. Nicméně nastavení programu je v jakési zkušební verzi. Není tedy zprovozněná podatelna, takže jestli nám někdo poslal žádost o stavební povolení přes Portál stavebníka, tak my ji ani nevidíme,“ potvrdila serveru Lidovky.cz zaměstnankyně stavebního úřadu na jihu Čech.

Problémem podle ní je i to, že IT zaměstnanci úřadu obdrželi od ministerstva pro místní rozvoj, které má digitalizaci na starosti, instrukce k přihlášení teprve v pátek odpoledne.

Komplikací je však ještě více. „To, co je dneska spuštěno, bych nazval takovým nedodělaným polotovarem, protože řada funkcí tam není a s některými se ani nepočítá. V systému zatím není možné vyhledávat podle katastrů, což je jednoznačně komplikace. A neumíme zatím ani navádět žadatele o stavební povolení v Portálu stavebníka, který je určen právě pro ně,“ uvedl Jan Holický, předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ) a tajemník Úřadu městské části Praha 6. Ten také dodal, že sdružení dostává od stavebních úřadů řadu oznámení na další chyby.

Podle ministerstva se jedná o drobné chyby

Mezi nimi je i nefunkční plná verze. „V tuto chvíli se pracovníci stavebního úřadu zabývají především technickými otázkami přihlášení do nového systému v ostrém provozu. Někteří se do systému ani nepřihlásí,“ řekl Martin Vokuš, mluvčí magistrátu městské části Prahy 7.

Zejména v prvních dnech pak úřad očekává, že bude třeba řešit řadu technických záležitostí a nevyjasněných otázek, než se systém naplno zaběhne. Ty podle úředníků nebyly zodpovězeny ani na několika školeních, která pořádal resort Ivana Bartoše (Piráti) například přes YouTube. Server Lidovky.cz ministerstvo oslovil, ale zatím neobdržel žádnou odpověď.

Mluvčí resortu Petr Waleczko řekl ČTK, že v současnosti úřad řeší drobné problémy, se kterými se před jejich spuštěním počítalo. Podle Waleczka ministerstvo pro stavební úřady a dotčené orgány zřídilo call centrum, které úředníkům pomáhá s používáním nově zavedeného systému. Call centrum žadatele rozřazuje mezi odborníky a ministerstvo postupně dotazy vyřizuje. Všechny úřady by měly mít k dispozici manuály, jak se systémem pracovat. Funkce systému je podle Waleczka nyní v gesci dodavatelské firmy a jejích vývojářů.

„Od rána už máme přihlášených přes 3300 úředníků. Na portálu stavebníka nějakých 2106 lidí, 547 rozpracovaných žádostí a 36 podaných. Call centrum zatím nějakých 135 telefonátů,“ napsal Ivan Bartoš na sociální síti X pár minut před pondělní 14. hodinou.

Ivan Bartoš @PiratIvanBartos Tak od rána už máme přihlášených přes 3300 úředníků. Na portálu stavebníka nějakých 2106 lidí, 547 rozpracovaných žádostí a 36 podaných. Call centrum zatím nějakých 135 telefonátů. oblíbit odpovědět

Nálož žádostí z června

Podle stavebních úřadů bude potřeba kromě problémů s programem předně vyřídit velké množství žádostí o stavební povolení, které žadatelé podali do konce června. A to z toho důvodu, že se chtěli vyhnout nejasnému stavebnímu řízení zahájenému od 1. července. „Za červen jsme měli podáno 370 žádostí, což je meziročně o 125 podání víc,“ řekla zaměstnankyně stavebního úřadu na jihu Čech.

Dalším důvodem vyššího počtu žádostí podaných na poslední chvíli v červnu bylo i výrazné zdražení poplatků za žádost o stavební povolení. Třeba v případě stavby garáže se poplatek zvedl z tisíce korun na pět tisíc. Podobné je to i u stavby chaty či rodinného domu.

Motivem digitalizace stavebního řízení je snaha zrychlit povolovací proces. Ideálně má probíhat tak, že projektant či investor nahraje dokumenty nezbytné pro podání žádosti o stavební povolení do Portálu stavebníka. Ten má být přístupný skrze webový prohlížeč a pro přihlášení do něj postačí elektronická identita občana.

U řízení se budou evidovat informace o všech osobách a účastnících řízení, systém má být připojen na základní registry. Po přihlášení uživatel uvidí, v jakém stavu jeho řízení je. Zjistí také, kdo se už k návrhu vyjádřil, a bude mít přístup ke všem potřebným dokumentům.

Díky tomu by se měla zkrátit lhůta pro získání stavebního povolení. Například pro stavbu rodinného domu z dnes obvyklých dvou až tří měsíců na nejvýše 30 dní, u větších staveb do 60 dnů a u složitých projektů, jako jsou například dálnice, do 120 dnů.