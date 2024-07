Zrychlení nepřijde ani po digitalizaci stavebního řízení. Povolovací proces je zbytečně složitý, tvrdí odborníci

Ministerstvo pro místní rozvoj slibuje, že díky novele by se měla zkrátit lhůta pro povolování staveb. Například k zahájení stavebního řízení na rodinný dům by se měl úřad vyjádřit do sedmi dnů od obdržení bezchybné žádosti. Žadatel by pak měl získat stavební povolení už za 30 dní místo obvyklých dvou až tří měsíců. Větší stavby bude muset úřad ve stavebním řízení posoudit do 60 dnů a složité stavby, jako jsou například dálnice, do 120 dnů.

Podle odborníků však nejde o takové zrychlení, jak by se mohlo na první pohled zdát. „Celý proces řízení jako takový se zásadně nezmění. Zůstane většina podkladových závazných stanovisek, ke kterým přibude jednotné environmentální stanovisko,“ řekl pro Lidovky.cz právník se zaměřením na stavební právo Jiří Buryan z advokátní kanceláře Havel & Partners. Úředníci se podle něj sice zbavili části byrokracie, ale povolovací proces je stále zbytečně složitý a zdlouhavý.