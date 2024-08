Aktualizace problémy nevyřešila. Stavební řízení podle úřadů stále nefunguje

„Nelze jej považovat ani zdaleka za plně funkční a úředníci nemohou normálně pracovat. Stále řeší i situace, kdy jim například od projektantů vůbec nedorazí některé zaslané žádosti přes portál stavebníka,“ uvedl mluvčí kladenské radnice Vít Heral.

Ve Slaném si stěžují na to, že se obec do portálu nemůže přihlásit jako obec, v Brandýse nad Labem označují systém za nespolehlivý.

„Když to srovnáme s předchozím systémem, který jsme užívali a který jsme si zaplatili, to jsme jeli jak v mercedesu. Nyní jsme spadli na šlapací tříkolku,“ sdělil vedoucí oddělení stavebního úřadu přerovské radnice Jaromír Kluka.

Poukázal na velké časové zpoždění proti původnímu stavu. Za velký problém označil například to, že systém neumí propsat již zadané údaje do všech úkonů, které úředníci následně tvoří.

Vedoucí stavebního úřadu prostějovské radnice Jan Košťál připustil, že některé jednoduché úkony, například odeslání sdělení do datové schránky, fungují. „Nefunguje ale to základní, tedy vypsat řízení, oznámit to účastníkům řízení a pak vydat rozhodnutí,“ podotkl.

Stále nefunguje, má pomalé odezvy

V Novém Boru již přestávají věřit, že se nový systém podaří vyladit. Podle mluvčí tamní radnice Radmily Pokorné se po aktualizaci nezměnilo prakticky nic. „Portál často vůbec nefunguje nebo má pomalé odezvy, obsahuje i gramatické chyby,“ uvedla.

Mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek sdělil, že každá aktualizace je prospěšná, navzdory tomu úředníci evidují velké množství potíží. Dlouhodobě je to nedostatek vzorů pro jednotlivé úkony nebo zdlouhavé vyplňování údajů v aplikaci.

Jaké změny přinesl nový stavební zákon? V novém zákoně, který je platný od 1. července 2024 šlo hlavně o zrychlení a zjednodušení povolování staveb v České republice. Až po tři roky také bude platit paralelně starý systém (pro starší, už započaté stavby) a ten nový (pro nové projekty). V nové legislativě se zavedlo spojení dvou samostatných řízení o povolení (územní a stavební) do jednoho jediného. Stavební úřady mají samy obesílat ostatní úřady a získat jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Na konci by mělo být jediné razítko pro stavebníka.

Zákon také zkracuje lhůty na vyřízení povolení. Jednodušší stavby jako například rodinný dům by měl být schválen do třiceti dnů. Na rozhodnutí o těch složitějších typu bytového domu má podle nového zákona úředník dvojnásobnou dobu, tedy šedesát dnů.

Třetí změnou je pak právě kritizovaný digitalizovaný systém, přes který mají úředníci komunikovat. Řízení má být pro všechny účastníky v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších systémů a veškerá dokumentace je on-line. Úřady a stavebníci mají komunikovat v propojených systémech.

„Informační systém stavebního řízení tedy stále vnímáme jako nehotový a práci neusnadňující,“ řekl Poňuchálek. Také podle vedoucího stavebního úřadu ve Vyškově Karla Mozoly se aktualizací část problémů vyřešila, avšak většina jich zůstává.

Podobně to vidí zástupci pražských stavebních úřadů. Systém se sice zlepšil, ale stále zůstává prakticky nefunkční. Nelze například nahlížet on-line do spisů či chybí důležité šablony, které pomáhají automaticky vyplňovat dokumenty. V Plzni si stěžují na to, že nelze načíst přílohy, což znemožňuje pokračovat v řízení. Takový problém mají i jinde.

„Systém je nepředvídatelný, padá v plnění mezikroků. Například nešly nahrát dokumenty, často nelze načíst dokumenty, které již byly nahrány dříve,“ uvedla vedoucí stavebního odboru v Rokycanech Radka Janová.

Aktualizace práci stále ztěžuje

Zásadní potíže mají se systémem pracovníci stavebního úřadu v Kroměříži. „Při aktualizaci systému 2. 8. se ministerstvu podařilo nastavit přístup pro vedoucího stavebního úřadu tak, že vedoucí stavebního úřadu nemůže přidělit k vyřízení novou žádost a nemůže podepsat odchozí poštu,“ vysvětlil mluvčí radnice Jan Vondrášek. Úředníci proto zatím v novém systému nevyřídili vůbec nic.

„Opravit to může jen ministerstvo, a to i přes opakovaná upozornění nereaguje,“ dodal Vondrášek. Mluvčí jihlavské radnice Aneta Hrdličková sdělila, že dosavadní aktualizace jsou vždy jen drobné dílčí úpravy, které práci nijak podstatně neulehčují.

„Stavební úřad se s novým systémem pere, jak může, ale nefunguje to. Je to velmi problematické. Aktuálně ověřuje, zda je možné zákonně fungovat v původním systému tak, aby vůbec mohl žádosti zpracovávat,“ lamentovala mluvčí radnice v Turnově v Českém ráji Marcela Jandová.

Velmi nespokojení jsou pracovníci stavebního odboru ve Františkových Lázních na Chebsku. Jeho vedoucí Roman Macko poslal otevřený dopis ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi (Piráti).

„Uvádíte nás tak do stavu, kdy jsme nuceni používat nefunkční nástroj, a to za platnosti nového stavebního zákona, kde jsou dosti striktně stanoveny lhůty pro vyřízení žádostí a kdy tedy můžeme být popotahováni za nesprávný úřední postup,“ popisuje Macko. Do systému se podle něj nelze ani spolehlivě přihlásit.

Přetrvávající problémy potvrzují i v Hradci Králové. „Například není možné podepisovat písemnosti vyřizujícím referentem nebo vedoucím oddělení, systém nereflektuje organizační strukturu úřadu, v případě odeslané písemnosti není poznat, zda byla poštou vypravena,“ popisovala mluvčí hradecké radnice Kateřina Rohlíčková.

Úředníci se podle ní primárně věnují žádostem od stavebníků, které byly podané do 30. června. Těchto žádostí jsou na stavebních úřadech stovky, pracovníci jsou jimi zahlcení.

Ivan Bartoš @PiratIvanBartos Určitě máme co dohánět v odpovídání na e-mailové dotazy, kterých nám od začátku července přišlo přes tisíc. Posílili jsme tým, který to má na starosti a snažíme se skluz dohnat. Řadu věci, které byly vnímány jako problematické a byly součástí dotazů v těchto emailech jsme… https://t.co/PLayZZ36rx https://t.co/wnnGudvhCu oblíbit odpovědět

„Aktuálně je problém hlavně množství podaných žádostí před 30. červnem, které nestíháme zpracovat a bude docházet ke zpožděním. Pokud by se zákon neměnil, tyto žádosti by přicházely průběžně během celého roku. Takto se jich zde nahromadilo přes 600,“ sdělil mluvčí Sokolova Michal Švarc.

Pracovníci stavebních úřadů si na nefunkčnost nového systému stěžují od jeho spuštění 1. července. Ministr Bartoš na sociální síti X dnes uvedl, že řadu problematicky vnímaných věcí vyřešilo MMR s dodavateli aktualizací. Zároveň přiznal, že v e-mailových odpovědích na dotazy úředníků má ministerstvo „co dohánět“. Nechal proto posílit tým technické podpory.