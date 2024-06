Co se stane 1. července? Stavební úřady varují před chaosem i „pekelnými“ dny do startu digitalizace, čekají návaly

Napětí by se na stavebních úřadech dalo krájet. Zbývají už jen dva týdny do startu nového stavebního zákona, jenž by měl zajistit rychlejší a snazší průběh stavebního řízení.

Jenže lidé ze stavebních úřadů i odborníci varují, že ani zdaleka není dokončena digitalizace stavebního řízení. Ta obnáší proces od žádosti o stavební povolení po jeho vydání. Na vážnost situace dokonce minulý týden upozornili dopisem tajemníci z městských a obecních úřadů místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Věru Kovářovou (STAN).

Zaměstnanci nejsou dostatečně vyškoleni, místy chybí i výpočetní technika. Ministerstvo pro místní rozvoj se však brání, že digitalizaci od počátku plánovalo jako postupnou.

Vzhledem k nejistotě nového systému mají obavy i ti, kteří plánují stavět. Proto s žádostí o stavební povolení pospíchají na stavební úřady, aby ho stihli podat ještě postaru.

Dalším důvodem je i výrazné zdražení poplatků za žádost o stavební povolení. Třeba v případě stavby garáže se poplatek zvedne z tisíce korun na pět tisíc. Podobné je to i u stavby chaty či rodinného domu.