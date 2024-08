Koalice jedná o stavebním řízení, Bartošovi pomohou tři další ministři

„Nepopírám, že se rozběh systému nedaří, jak jsme si představovali, postupně ale dochází ke zlepšování. To je pozitivní, pořád to ale není takové, abychom byli spokojeni,“ uvedl předseda vlády. Záležitost se podle něj týká i velkých infrastrukturních staveb. Aby systém fungoval, vyjmenovaní tři ministři se podílejí na řešení situace, řekl Fiala.

„Předsednictvo TOP 09 je silně znepokojeno průběhem implementace digitalizace stavebního řízení, za níž nese plnou odpovědnost vicepremiér Ivan Bartoš,“ uvedla vládní strana před pár dny. Požaduje od Bartoše předložení řešení, včetně harmonogramu.

Místopředseda Sněmovny a KDU-ČSL Jan Bartošek při příchodu na koaliční jednání řekl, že o problémech stavebního řízení by měla jednat Sněmovna, kde by jasně ministr Bartoš vystoupil s tím, jak je chce řešit.

Se systémy digitalizace stavebního řízení mají od jejich spuštění 1. července problémy úředníci, stavebníci či projektanti. Za problémový rozjezd digitalizace stavebního řízení ministra kritizují opoziční i koaliční politici. Někteří jej vyzývají k rezignaci. Bartoš už dříve uvedl, že z postu ministra pro místní rozvoj odejít neplánuje. Problém by to podle něj neřešilo a považoval by to za útěk od rozdělané práce. Podobný názor vyjádřil i Fiala.

Bartoše se zastal prezident Pavel

Prezident Petr Pavel v úterý v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že Bartošova rezignace by nic nevyřešila a situaci jen zkomplikovala.

Svazy sdružující obce a stavebníky již nepožadují návrat k používání původního stavebního zákona a starých systémů stavebního řízení. S ministerstvem pro místní rozvoj budou spolupracovat na změně, která by řešila současnou právní nejistotu, kterou způsobily špatně fungující nové systémy.

Podle předsedy Svazu měst a obcí a lídra kandidátky Františka Lukla se účastníci jednání shodli, že má vzniknout „právní bypass“, který přinese právní jistotu. Má umožnit návrat k podávání žádostí a řešení územně plánovací dokumentace způsobem, který byl běžný před nabytím nového stavebního zákona k 1. červenci.