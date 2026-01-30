Stavební zákon, který má zrychlit a usnadnit povolování staveb, dostal šanci

Pokud bude zákon přijat, Obce budou moci na základě vyhlášky inkasovat od vlastníků pozemků náhrady, pokud hodnota jejich parcel vzroste díky změně územně plánovací dokumentace. Podmínkou bude, že vlastník se změnou souhlasil nebo o ni sám žádal. Výši náhrady a její splatnost bude rovněž stanovovat obecní vyhláška.
Vrácení návrhu k přepracovaní neúspěšně prosazovaly čtyři opoziční strany – TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Piráti.
Spolu s vládní koalicí ANO, SPD a Motoristy sobě podporovali postoupení návrhu do výborů ještě opoziční občanští demokraté.
Projednáváním změny stavebního zákona se poslanci zabývali v pátek více než sedm hodin, kromě toho čtyři hodiny už ve středu.
Kritikové poukazovali na to, že materiál mění celkem 42 zákonů a neprošel odbornou debatou s připomínkami. Exministr zemědělství Petr Bendl z ODS uvedl jako příklad, že vložená novela zákona o ochraně přírody zakazuje lov lišek pomocí norování, což je se stavebním zákonem naprosto nesouvisející přílepek.
Pod novelou je podepsáno deset vládních poslanců v čele s premiérem Andrejem Babišem. Novela má zavést jedno stavební řízení u jednoho úřadu. Zruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Opozice novele vytýkala, že ji nepředložila vláda, a tak neprošla řádným připomínkovým řízením. Není navíc podle ní úplně jasné, kdo ji ve skutečnosti vypracoval.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib se ve svém vystoupení věnoval i různým kauzám na pražském magistrátu i ve vládě a vyčítal hnutí ANO, že za osm let na ministerstvu pro místní rozvoj neudělalo podle něj nic.
Poslanec ANO Ondřej Babka napomenul Hřiba, aby u řečnického pultu nemluvil s plnou pusou, protože mu z ní padají drobky.