Senátoři chtějí vrátit do hry starý stavební zákon. Žádají krizového manažera

Senátoři chtějí také prověřit možnost kroků, které by vedly k přerušení účinnosti nového stavebního zákona, nebo umožňovaly fungování starého i nového stavebního zákona, aby se podařilo vyprecizovat systém digitalizace stavebního řízení.

„Co se děje na stavebních úřadech, je zoufalství,“ řekl při jednání senátor za ODS a první náměstek primátora Teplic Hynek Hanza.

„Hrozí rozpad stavebních úřadů, zastavení stavebního řízení. Další setrvání v tomto stavu by mělo velký dopad na naše hospodářství,“ prohlásil Hanza.

Na začátku srpna vytýčil ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi čas na řešení problému do konce letních prázdnin, tedy do konce srpna, Hanzův stranický kolega Marek Benda. „Ano, to bych řekl, že je takový správný termín,“ řekl iDNES.cz jeden z klíčových politiků pětikoalice, šéf poslanců nejsilnější vládní strany ODS Marek Benda.

Možnost vyříkat si problémy stavebního řízení na neformálním jednání vlády po letní pauze

Vláda si to bude moci vyříkat už večer, kdy se její členové potkají po vládních prázdninách na neformálním jednání, kde se mají bavit o rozpočtu na příští rok. „Ministři se k pracovnímu jednání sejdou večer, žádný výstup neplánujeme,“ sdělila iDNES.cz mluvčí vlády Lucie Ješátková. První řádné jednání po letní pauze má vláda ve středu.

„Novým krizovým manažerem může být nový ministr,“ řekl otevřeně při jednání senátor za opoziční SOCDEM a starosta Bohumína Petr Vícha.

Senátoři v přijatém usnesení požadují vytvořit jednoduchou a funkční metodiku (manuál) používání systémů integrovaného systému stavebního řízení a zajistit její distribuci všem úředníkům stavebních úřadů a dotčeným organům včetně zajištění dostatečné kapacity na osobní i online proškolení.