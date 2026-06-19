Stávku vyhlásila iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně s podporou odborových organizací.
Po dobu stávky budou zapojení zaměstnanci vykonávat své pracovní povinnosti v omezeném rozsahu s výjimkou těch, jejichž přítomnost je nezbytná pro zachování veřejné služby, bezpečnost provozu a základní fungování vysílání.
Vedení televize stávku zaměstnanců podle zástupce mluvčího Radka Konečného respektuje. Zároveň podniká všechny nezbytné kroky k tomu, aby byla zachována kontinuita vysílání a nebyly porušeny právní předpisy.
„Diváci budou o stávce informováni přímo ve vysílání, na internetových stránkách a na sociálních sítích. Současně vedení České televize oceňuje zodpovědný přístup zaměstnanců při realizaci práva na stávku, zejména s ohledem na plnění veřejné služby,“ uvedl Konečný.
Na programu ČT24 se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně Zpráv, Studia 6, Událostí v regionech, Interview ČT24, Událostí, pořadu 90' ČT24, Horizontu ČT24 a Událostí, komentářů. Na ČT sport mohou být o minutu zpožděny začátky pořadu Dohráno a vysílání studií k mistrovství světa ve fotbale.
Na ČT1 se o minutu zpozdí začátky pořadů Místo zločinu České Budějovice, Reportéři ČT a Černé ovce, na ČT2 pak u pořadů Dobré ráno, Zprávy v českém znakovém jazyce a filmu Muž z Ria. Na ČT art se stávka dotkne pořadů Události v kultuře a Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Ve vysílání ČT:D se stávka s ohledem na věk cílové skupiny diváků neprojeví.
Zaměstnanci reagují protestem na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje jej financováním ze státního rozpočtu a přiznává médiím veřejné služby výrazně nižší finanční prostředky. Podle iniciativy Veřejnoprávně by taková změna zasáhla hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců České televize, oslabila finanční stabilitu České televize, její nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby.
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15. června 2026