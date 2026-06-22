Před budovou České televize protest začal zpěvem písní Anděl a Černí andělé, které organizátoři zvolili kvůli symbolice černého odění zaměstnanců. Na Kavčích horách se shromáždily vyšší stovky pracovníků televize oblečených v černé barvě.
Na úvod shromáždění vystoupil moderátor České televize Daniel Stach, který poděkoval všem přítomným. „Děkuji, že každý den vysvětlujete roli a potřebu České televize,“ řekl účastníkům protestu.
Následovaly první projevy zástupců odborových organizací. Jako první se slova ujal předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Obávám se, že někteří už jsou pevně rozhodnuti vám sebrat peníze. Jednoznačně stojíme za vaší veřejnoprávností!“ prohlásil odborový předák.
U budovy Českého rozhlasu mezitím proběhlo štafetové čtení eseje O demokracii od Karla Čapka. Vystoupili při něm mimo jiné zpěvačka Aneta Langerová a herec Lukáš Hlavica. Účastníci protestu zároveň drželi minutu ticha za stabilitu veřejnoprávních médií a symbolicky objali budovu rozhlasu.
Do výstražné stávky se podle reportérky zapojilo téměř 1100 zaměstnanců a externistů Českého rozhlasu. Část pracovníků přesto zajišťuje vysílání a provoz. Samotných protestních akcí u budovy rozhlasu se podle odhadů účastní zhruba tisíc lidí.
„Výstražná stávka 22. června bude hlasitým a viditelným protestem,“ uvedl ve středu Jan Moláček ze stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně v ČT s tím, že cílem vládních kroků jsou podle něj jen slabá a ovladatelná média. Před budovou zpravodajství České televize se začínají scházet lidé na hromadné protestní shromáždění.
Před samotným protestem vládní kroky pro reportéra iDNES.cz komentoval i šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, který zde vystoupí. „Pro nás je protest naprosto legitimní, protože to, jakým způsobem se celá věc připravovala, řešila, měnila a vlastně nedohodla. To zkrátka není dobrá situace pro nikoho,“ nechal se slyšet.
Vysílání funguje v omezeném režimu
Vysílání od půlnoci najíždí na provizorní režim. Stávka ovlivnila řadu pořadů, které se vysílají v upravené podobě a s minutovým zpožděním. K protestu se symbolicky připojují další složky, včetně Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Výjimku z protestu mají pouze dětské stanice Déčko a Radio Junior.
Zaměstnanci dříve varovali, že změna financování může vést k propouštění a oslabení nezávislosti obou institucí.
„Po pondělním protestu určitě očekávám nějakou reakci politiků,“ řekl dříve pro iDNES.cz zástupce stávkového výboru Jan Herget. Na záměr stávku podniknout v minulých dnech reagovali politici různě.
Prezident Petr Pavel vyjádřil pro stávkující pochopení a označil jejich obavy za legitimní, protože převod financování na státní rozpočet podle něj přináší obrovskou nejistotu. Naopak premiér Andrej Babiš jakékoliv snahy o kontrolu obsahu odmítl. Vládní návrh kritizoval také šéf ODS Martin Kupka, podle kterého nejsou veřejnoprávní média houska na krámě, a opozice proto udělá vše, aby změnám zabránila. Ministr zahraničí Petr Macinka naopak tvrdí, že důvod stávky je zástupný a šetřit musí všichni.