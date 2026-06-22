„Já v takové televizi nebudu.“ Zaměstnanci ČT připouštějí odchody i další protesty

Mezi protestujícími byl nepřehlédnutelný moderátor Daniel Stach, který poslal zcela jednoznačný vzkaz.
„Pokud by Česká televize měla být financovaná ze státního rozpočtu, já v takové televizi nebudu. Stejně tak, jako jsem řekl dřív, ta slova stále platí,“ prohlásil Stach pro iDNES.cz s tím, že pro něj je klíčová možnost se v instituci dál svobodně rozvíjet. Dodal, že je fér vůči divákům „vyložit karty na stůl dopředu“.
Stach podle svých slov zdaleka není jediný, kdo by uvažoval nad variantou odchodu v případě změn. „Jsem si jistý, že velká část lidí by hodně zvažovala to, jestli by v České televizi zůstala. Já vím o řadě kolegů, kteří by nezůstali,“ potvrdil moderátor na místě stávky.
Strach ze slovenského scénáře na střižnách
Zatímco známé tváře mluví o odchodu, lidé v zázemí se bojí přímé cenzury. Střihač ČT24 Viktor popsal, že nejde o to, odkud peníze tečou, ale o samotné „zestátnění“ médií.
„Bojím se toho, co vidíme na Slovensku. Vím o konkrétním případu ve slovenské nyní už státní televizi, kde štáb něco natočil, šlo to na střižnu a po střižně přišel zákaz, že to nesmí jít do zpráv,“ popsal realitu ze zákulisí Viktor. Obává se, že by se brzy mohl v práci dozvědět, že reportáž do éteru nesmí, protože se nelíbí vyšším kruhům.
Podle něj je nesmysl, že televize peníze nepotřebuje. „Většina zaměstnanců má nižší výplaty, než je v Praze běžné. Nemáme ani nejnovější techniku, ty peníze skutečně chybí,“ dodal střihač.
Režisér Kvapil kritizoval ministra Klempíře
Eskalaci napětí vnímá i kreativní složka ČT. Dokumentarista Robert Kvapil upozornil, že vládní tlaky mohou totálně „zlikvidovat kritickou tvorbu“. Sám v těchto dnech paradoxně natáčí dokument o Slovensku a tamní politické situaci.
„Z pozice dokumentaristy jsem rád, že budu mít pěkný film, ale z pozice občana České republiky si myslím, že je to pěkně v prd*li a je potřeba s tím začít něco velmi aktivně dělat,“ nebral si servítky Kvapil. Podle něj hrozí, že Česko nastoupí na cestu Maďarska, Slovenska či Srbska.
Kvapil zkritizoval i ministra kultury Otokara Klempíře: „Vůbec nevím, co bych řekl člověku, který byl schopný za peníze udávat svoji přítelkyni už za bolševika. Nevnímám ho jako svého ministra kultury, je to odporná lidská fil*ka a s takovýma lidma se nebavím,“ uzavřel.
Moláček nevylučuje odchody zaměstnanců ani další protesty
Člen iniciativy Veřejnoprávně a investigativní novinář Jan Moláček potvrdil, že pokud vláda nynější návrhy nestáhne, pondělní protest byl „pouze začátek“. Zestátnění financování podle něj otevírá cestu k tomu, aby si politici neformálně diktovali podmínky pod pohrůžkou škrcení rozpočtu.
„Počítáme s tím, že ty další kroky budou jak stávkového charakteru, tak i nějakého jiného obecnějšího protestního charakteru. Možná to bude kombinace obojího,“ naznačil Moláček. Podle Moláčka nejde jen o ČT a ČRo, ale o širší trend, kdy stát podle něj oslabuje i další instituce, například Český hydrometeorologický ústav nebo ochranu přírody.
Na otázku reportéra iDNES.cz o možném odlivu personálu kvůli politickému tlaku odpověděl Moláček jasně: „V takové chvíli by podle mě opravdu došlo k masovému exodu. To je bez debat, o tom se s kolegy otevřeně bavíme. Já můžu za sebe říct, že rozhodně nebudu pracovat v žádné redakci, kde mně bude někdo říkat: tohle natoč, tohle nesmíš natočit,“ potvrdil.
„Protestní akce se rozrostou a budou opravdu mohutné, protože lidé si uvědomují, že jde do tuhého,“ uzavřel Moláček s tím, že stávkující si uvědomují „obrovskou podporu“ veřejnosti, divadel i vědeckých obcí.
Stávkou to nekončí
Podobně to vidí členka iniciativy Veřejnoprávně Eliška Záleská: „Víme, že pokud budou pokračovat v prosazování jednoho z těch dvou návrhů, nebo obou těch návrhů, tak chceme přiostřit, chceme udělat něco dramatičtějšího, něco většího a bereme tohle jako takový první krok,“ uvedla Záleská pro iDNES.cz.
Mimořádná výstražná stávka zaměstnanců ČT a ČRo ovlivnila v pondělí 22. června vysílání řady stanic, v jiném (opožděném) režimu běžely standardní formáty, výjimku dostaly pouze dětské kanály Déčko a Radio Junior.
Protesty, které reagují na vládní záměry změnit financování médií veřejné služby, odstartoval už v neděli večer masivní pochod tisíců lidí z Pražského povstání až před budovu České televize na Kavčích horách. Vyjádřit podporu stávkujícím přišel osobně i šéf odborů Josef Středula. Premiér Andrej Babiš naopak odmítá, že by změny měly vést ke kontrole obsahu veřejnoprávních médií.