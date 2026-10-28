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Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti

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  18:35aktualizováno  18:35
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V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkovou pohotovost s požadavkem, aby ministr kultury Oto Klempíř odstoupil ze své funkce. Pokud to neučiní, chtějí přitvrdit. Na demonstraci v Plzni pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii a občanskou sítí Prohnutí to oznámil herec Igor Orozovič, který zároveň vyzval českou veřejnost, aby se k tomuto úsilí vlastní připraveností ke stávce připojila.

I přes deštivé počasí přišlo podpořit veřejnoprávní média na plzeňské náměstí Míru u budovy Českého rozhlasu zhruba 2000 lidí všech věkových kategorií. Mnozí dorazili s novinovými čepicemi televizního Večerníčka a transparenty jako „Pohádky dětem neberte“ či s motivy Maxipsa Fíka a Boba a Bobka. Organizátoři přitom odmítli, aby na akci mluvili politici.

Herec Igor Orozovič přečetl prohlášení členů souboru Národního divadla. Ti po úterním představení Hamleta vyhlásili stávkovou pohotovost a požadují po vládě zrušení projednávaného zákona o televizních a rozhlasových poplatcích. Orozovič vyzval lidi ke slušnosti a aby se ke stávkové pohotovosti přidali i na svých pracovištích.

Na pódiu vystoupil i zástupce divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni Štěpán Pácl. „Žádné pojistky nezávislosti vládní návrh zákona o médiích veřejné služby neobsahuje. Už nikdy 4:36,“ sdělil a narážel na noční projednávání ve Sněmovně.

Svolavatel akce Jan Valdman upozornil, že na nezávislá média probíhá regulérní útok. Johan Černík, šéf kulturního sdružení Johan v Plzni, se z akce omluvil. Důvodem je prý kontrola, kterou na nezávislou organizaci poslal Oto Klempíř.

Souhlasíte se zrušením poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas?

Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)
Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)
Herec Igor Orozovič. (28. října 2026)
Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)
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Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti

Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)

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