Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti

I přes deštivé počasí přišlo podpořit veřejnoprávní média na plzeňské náměstí Míru u budovy Českého rozhlasu zhruba 2000 lidí všech věkových kategorií. Mnozí dorazili s novinovými čepicemi televizního Večerníčka a transparenty jako „Pohádky dětem neberte“ či s motivy Maxipsa Fíka a Boba a Bobka. Organizátoři přitom odmítli, aby na akci mluvili politici.
Herec Igor Orozovič přečetl prohlášení členů souboru Národního divadla. Ti po úterním představení Hamleta vyhlásili stávkovou pohotovost a požadují po vládě zrušení projednávaného zákona o televizních a rozhlasových poplatcích. Orozovič vyzval lidi ke slušnosti a aby se ke stávkové pohotovosti přidali i na svých pracovištích.
Na pódiu vystoupil i zástupce divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni Štěpán Pácl. „Žádné pojistky nezávislosti vládní návrh zákona o médiích veřejné služby neobsahuje. Už nikdy 4:36,“ sdělil a narážel na noční projednávání ve Sněmovně.
Svolavatel akce Jan Valdman upozornil, že na nezávislá média probíhá regulérní útok. Johan Černík, šéf kulturního sdružení Johan v Plzni, se z akce omluvil. Důvodem je prý kontrola, kterou na nezávislou organizaci poslal Oto Klempíř.