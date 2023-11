Jsem připraven jednat, ale ne pod tlakem, kritizoval Fiala stávku odborů

„Až se odbory budou chtít vrátit k jednání a bude to jednání konstruktivní, nebude to pod tlakem a hrozbou dalších protestů, tak jsme samozřejmě připraveni jednat,“ řekl Fiala.

Odmítl také tvrzení, že vláda nejedná s odborovými organizacemi. Jednání s nimi probíhá podle premiéra prakticky stále. „Ten dialog by mohl fungovat dobře, ale musel by být zájem se dohodnout z obou stran,“ prohlásil Fiala.

„Musíme zastavit zadlužování státu,“ hájil znovu vládní úsporný balíček. Poukázal na to, že balíček byl již schválen na všech úrovních. Nevidí důvod nyní něco na balíčku měnit, protože by se vláda odchýlila od toho co slíbily vládní strany svým voličům.

Fiala odmítá, že se odchýlil od slibu nezvyšovat daně. Argumentuje, že úsporný balíček, který má podle vlády snížit schodek státního rozpočtu v příštím roce o 97,7 miliardy korun a v roce 2025 o dalších 53 miliardy korun, nebude znamenat zvyšení celkové daňové zatěže.

Důchodovou reformu provedeme, odpůrce nezajímají příští generace, říká premiér

„Důchodovou reformu provedeme, protože je to nutné,“ trvá na svém předseda vlády. Vládní koalice chystá změnu, která bude znamenat pozvolný růst věku do důchodu. Ustupivatl

Když řikají odbory ne důchodové reformě, nezajímají je podle předsedy vlády budoucí generace.

„Nikomu neberu právo protestovat, třeba chtějí něčeho dosáhnout. Jsem připraven jednat, ale ne pod tlakem,“ prohlásil předseda vlády.

Zopakoval, že zta stávkou ve školství a dalšími protesty vidí snahu odborářských předáků zviditelnit se. „Jako rukojmí drží celou zemi a její zdravou budoucnost,“ tvrdí Fiala.

Exprezident Zeman v rozhovoru se svým mluvčím na Hradě podpořil protest odborů

Podporu protestujícím odborům vyjádřil exprezident Miloš Zeman.

„Plně sympatizuji se stávkujícími a podporuji jejich protestní akci. Připomínám, že stávka v listopadu 1989 významně přispěla ke změně politických poměrů,“ uvedl Zeman v rozhovoru, který s ním pro pro portál ŽivotvČesku.cz pořídil jeho mluvčí z Hradu Jiří Ovčáček.

Stávka a protest odborů byly vyhlášené úmyslně symbolicky v den, na který připadá výročí generální stávky proti tehdejšímu komunistickému režimu v roce 1989.

Vláda podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO a bývalé ministryně financí i současné stínové Aleny Schillerové podrazila miliony lidí.

„Pracovníky ve školství, kteří uvěřili, že vzdělávání je budoucnost. Státní zaměstnance, jež přijdou o 10 % platu. Byznys, kterému naloží desítky miliard za energie. A to vše proto, že selhala v hospodářské politice, výběru daní a boji s byrokracií,“ napsala Schillerová na sociální síti X (dříve Twitter).