Do stávky se zapojí stovky firem, dotkne se až milionu zaměstnanců

Odhady počtu firem i lidí uvedli ve středu na tiskové konferenci Průmyslové aliance odborových svazů předseda svazu KOVO Roman Ďurčo a předák odborů automobilky Jaroslav Povšík.

„Přestože prioritou pro nás je, aby byly meetingy ve fabrikách, tak jsme se dohodli, že velký počet našich členů přijede na demonstraci do Prahy na Malostranské náměstí od 13:00, kde opravdu vyjádříme protest proti vládě a proti jejím krokům,“ řekl Ďurčo.

Chybí podle něj zejména sociální dialog. „V říjnu jsme za průmyslovou alianci odborových svazů oslovili ministra Jurečku, aby se s námi sešel k předčasným důchodům, a dostali jsme termín 20. 12.,“ řekl Ďurčo.

„Zastavíme práci kultivovanou formou,“ uvedl Povšík. Půjde podle něj o největší protest od roku 2015 a má být paralelou na generální stávku. V Mladé Boleslavi začne shromážděním na třídě Václava Klementa. Protestující z ranní i odpolední směny budou pracovat o hodinu méně, neodpracovanou hodinu vykážou jako překážku na straně zaměstnance. Happening začne ve 12:00, hlavní program ve 13:15.

Odboráři očekávají výraznou účast veřejnosti. „Ve 13:15 budou mohutné dva proudy, které půjdou na prostranství, které je symbolicky před velkou administrativní budovou firmy Škoda a pentagonem, kde sídlí vedení společnosti,“ popsal Povšík. Lidé vybavení například trumpetami podle něj budou oba proudy účastníků spojovat. Očekává 8000 a více lidí zevnitř závodu. „Až za branou spustí ten tvrdší rachot a propojí se na veřejnost,“ doplnil Povšík. Součástí happeningu bude program a občerstvení. Akce skončí kolem 15:00 státní hymnou.

Organizačně je podle Povšíka protest velmi náročný, odboráři ale mají podporu vedení společnosti. „Firma Škoda podporuje naši akci všemi materiálními a organizačními prostředky,“ řekl Povšík. Automobilka podle něj každou minutu vyrobí jedno auto. „Dvě hodiny se nebude vyrábět, dvě hodiny nebudou sjíždět z pásu auta,“ doplnil Povšík. Ztráty ale společnost v průběhu roku je schopná dorovnat.

V pondělí se k chystané stávce připojily také další odborové svazy, například potravinářů. „V potravinářství jsme taky naštvaní na vládu a na její ignorování sociálního dialogu,“ řekl předseda nezávislého odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu Tomáš Vančura. Zatím se k protestu přihlásily nižší desítky podniků z potravinářství, postupně se přidávají další. Výrobu zastaví na hodinu nebo méně.

Den protestů vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) na pondělí 27. listopadu. ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Sdružuje 31 svazů s asi 270 000 členů. Z nich zhruba 77 700 je ve svazu KOVO.

Stávka ve školství Hladíka mrzí

Ministři ve středu při příchodu na vládu vyjádřili lítost nad tím, že se školské odbory rozhodly uspořádat v pondělí stávku. Připomněli, že učitelé mají jako jediní státní zaměstnanci garantovaný příjem vůči průměrné mzdě. Školské odbory vyhlásily na pondělí celodenní výstražnou stávku, usilují o více peněz pro školství na příští rok.

„Mě to hodně mrzí. Já bych si moc přál, aby si ještě školské odbory s panem ministrem (školství Mikulášem Beken, STAN) sedly,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Podle něj by bylo vhodné dalšími jednáními ještě stávce zabránit. Hladík ale zároveň připomněl nastavení platů ve školství. „Učitelé jsou jediní zaměstnanci státu, kteří mají garantovaný příjem v kontextu průměrné mzdy,“ řekl.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) zdůraznil, že kapitola ministerstva školství je jednou z mála, v níž návrh státního rozpočtu pro příští rok počítá s meziročním nárůstem. Vyjádřil také přesvědčení, že ministerstvo školství jednalo s odbory poctivě. „Vláda považuje školství za svou prioritu,“ řekl.

Podle Hladíka kabinet usiluje o to, aby se nesnížila kvalita vzdělávání. „Je skvělé, když může být (ve školách) individuální přístup k dětem, toto určitě chceme zachovat,“ řekl.

Nedostatek peněz ve školách by podle odborů způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Zároveň by se zvyšoval počet žáků ve třídách, školy by omezovaly volitelné předměty nebo by se ohrozila existence malotřídek.

Stávkou chtějí odbory také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců, jako jsou vychovatelé, asistenti pedagoga nebo školní psychologové. Odmítají, aby ředitelé škol museli z peněz na platy hradit stonajícím zaměstnancům dávky v nemoci. Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc.