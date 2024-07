Zaměstnanci ministerstva spravedlnosti chtějí stávkovat, žádají lepší plat

Předsedkyně odborové organizace Eliška Hronová uvedla, že Platforma zaměstnanců ministerstva spravedlnosti zastupuje přes pětinu všech zaměstnanců úřadu. Pokud vláda nezareaguje na stávající platovou situaci těchto úředníků, přistoupí odboráři k jednodenní stávce.

„Naše platová situace je dlouhodobě neúnosná ze dvou důvodů. Zaprvé, vláda odmítá reagovat ve výši platů státních zaměstnanců na bezprecedentní inflaci z let 2021 až 2023. Zadruhé, platy zaměstnanců ministerstva spravedlnosti jsou dlouhodobě neodůvodněně nižší ve srovnání s dalšími ministerstvy,“ vysvětlila Hronová.

Vláda podle ní stávku úředníků odvrátí, pokud navýší tarify a zároveň i objem peněz na platy. „V září 2022 došlo k tomu, že vláda zvedla tarify, aniž by současně navýšila prostředky na platy. V reálu tak pouze došlo k přelití peněz z odměn do tarifů a platy se nezvýšily,“ podotkla odborářka.

Ke stávce by odbory nepřistoupily také v případě, když by se ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) „podařilo narovnat nedůvodné podhodnocení vysoce kvalifikovaných zaměstnanců úřadu ve srovnání s jinými ústředními orgány“. Hronová uvedla, že právníci, IT pracovníci, ekonomové či analytici ministerstva spravedlnosti mají průměrný plat o více než 10 000 korun nižší než například na ministerstvu financí.

„Pevně věříme, že vláda si je vědoma závažnosti situace a naše další kroky v oblasti kolektivního vyjednávání již nebudou nutné,“ uzavřela odborářka.

K jednodenní výstražné stávce v květnu přistoupili kvůli nízkým platům zaměstnanci soudů. Navýšení platů požaduje také personál státních zastupitelství.