Do úterní stávky se zapojí 1340 zaměstnanců i externistů z Českého rozhlasu

Stávku pořádá v ČRo a České televizi iniciativa zaměstnanců obou institucí Veřejnoprávně. „Vedení Českého rozhlasu obdrželo od organizátorů stávky seznam zaměstnanců a externistů, kteří se k ní plánují připojit. Podle předaných údajů jde o 1340 zaměstnanců. O tom, jak se stávka projeví ve vysílání jednotlivých stanic, budeme informovat v tiskové zprávě v pondělí 2. listopadu,“ sdělila ČTK Lorencová.
Veřejnoprávně s podporou odborů stávku vyhlásilo poté, co poslanci ve Sněmovně přednostně projednali a schválili v prvním čtení návrh zákona o převodu financování ČT a ČRo z poplatkového systému na státní rozpočet. Vedle snížení objemu financí proti současnosti o 15 procent kritizují ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií. Iniciativa k návrhu vládní koalice požaduje širokou diskusi.
Česká televize zatím počet zaměstnanců, kteří se připojí ke stávce, neoznámila. V pondělí plánuje zveřejnit podrobnosti ke stávce. Podle moderátora ČT a zástupce iniciativy Veřejnoprávně Daniela Stacha se stávka projeví na všech kanálech ČT a nezůstane jen u vysílání. Stávka podle něj bude výrazně víc vidět, než tomu bylo u protestu ve druhé polovině června.
Česká televize by podle návrhu novely měla v příštím roce získat z rozpočtu v měsíčních platbách celkem 5,74 miliardy korun, o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy o zhruba 400 milionů méně.
ČT letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun a jeho snížení v příštích letech by podle generálního ředitele Hynka Chudárka znamenalo omezení veřejnoprávní služby. Po čtvrtečním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) uvedl, že premiér připustil i jiný model financování mimo státní rozpočet. Český rozhlas má letos rozpočet 2,7 miliardy korun.