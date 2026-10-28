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Klidně ať si stávkují až do voleb za tři roky, vzkázal Macinka hercům

Autor:
  17:23
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Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka.
Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka.
Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka.
Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka.
31 fotografií
V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkou pohotovost s požadavkem, aby ministr kultury Otakar Klempíř odstoupil ze své funkce. Pokud to neučiní, chtějí přitvrdit. Do boje jdou i studenti, kteří chystají na úterý 3. listopadu výstražnou stávku proti plánovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Na dění již reagují vládní i opoziční politici.

„Herci si za tři roky ve svobodných volbách mohou zvolit někoho jiného. Vydrží-li stávkovat do té doby, mně to vadit nebude,“ reagoval pro iDNES.cz ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

Stávkovou pohotovost herců z Národního divadla ve středu na demonstraci v Plzni pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii oznámil herec Igor Orozovič, který zároveň vyzval českou veřejnost, aby se k tomuto úsilí připojila.

Orozovič přečetl prohlášení členů souboru Národního divadla. Ti po úterním představení Hamleta vyhlásili stávkovou pohotovost a požadují po vládě zrušení projednávaného zákona o televizních a rozhlasových poplatcích. Orozovič vyzval lidi ke slušnosti, a aby se ke stávkové pohotovosti přidali i na svých pracovištích.

Bývalý premiér Petr Fiala na sociální síti X napsal, že premiér Andrej Babiš (ANO), předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a další by měli přemýšlet, proč jejich kroky vyvolávají odpor tolika různých lidí.

„Spojuje je obava o nezávislost médií a svobodu kultury. Zaslouží si respekt a otevřenou debatu. Koalice přitom návrh na změnu financování České televize a Českého rozhlasu protlačila silou prvním čtením ve 4:36 ráno, aniž by mohla proběhnout obvyklá parlamentní diskuse. A to je zcela nepřijatelné,“ doplnil expremiér.

Redakce iDNES.cz oslovila také samotného ministr Klempíře či premiéra Babiše. Dosud však na dotazy nereagovali.

Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v centru Brna přes dva tisíce lidí. (28. října 2026)
Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v centru Brna zhruba dva tisíce lidí. (28. října 2026)
Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v centru Brna přes dva tisíce lidí. (28. října 2026)
Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v centru Brna přes dva tisíce lidí. (28. října 2026)
31 fotografií

Varuje před možným ohrožením nezávislosti

Vedle herců studenti napříč Českem chystají na úterý 3. listopadu výstražnou stávku právě proti plánovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků.

Její vyhlášení oznámila ve středu na brněnském náměstí Svobody platforma Výbor solidarity studentů, která varuje před možným ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií a uspořádala zde demonstraci na podporu České televize a Českého rozhlasu.

„Vyzýváme, aby se k vyhlášení stávky připojily i další univerzity, školy a iniciativy,“ uvedl výbor na Instagramu. Výstražná stávka bude sestávat ze série různých aktivit, jejichž cílem má být informovat veřejnost o smyslu a významu médií veřejné služby a nezávislé kultury.

„Do stávky se plánuje zapojit například iniciativa Média nedáme MUNI i studenti z dalších univerzit,“ řekla Eliška Kubečková z výboru. Na stejné datum ohlásili stávku rovněž pracovníci České televize a Českého rozhlasu.

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