„Herci si za tři roky ve svobodných volbách mohou zvolit někoho jiného. Vydrží-li stávkovat do té doby, mně to vadit nebude,“ reagoval pro iDNES.cz ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka.
Stávkovou pohotovost herců z Národního divadla ve středu na demonstraci v Plzni pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii oznámil herec Igor Orozovič, který zároveň vyzval českou veřejnost, aby se k tomuto úsilí připojila.
Orozovič přečetl prohlášení členů souboru Národního divadla. Ti po úterním představení Hamleta vyhlásili stávkovou pohotovost a požadují po vládě zrušení projednávaného zákona o televizních a rozhlasových poplatcích. Orozovič vyzval lidi ke slušnosti, a aby se ke stávkové pohotovosti přidali i na svých pracovištích.
Bývalý premiér Petr Fiala na sociální síti X napsal, že premiér Andrej Babiš (ANO), předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a další by měli přemýšlet, proč jejich kroky vyvolávají odpor tolika různých lidí.
„Spojuje je obava o nezávislost médií a svobodu kultury. Zaslouží si respekt a otevřenou debatu. Koalice přitom návrh na změnu financování České televize a Českého rozhlasu protlačila silou prvním čtením ve 4:36 ráno, aniž by mohla proběhnout obvyklá parlamentní diskuse. A to je zcela nepřijatelné,“ doplnil expremiér.
Redakce iDNES.cz oslovila také samotného ministr Klempíře či premiéra Babiše. Dosud však na dotazy nereagovali.
Varuje před možným ohrožením nezávislosti
Vedle herců studenti napříč Českem chystají na úterý 3. listopadu výstražnou stávku právě proti plánovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků.
Její vyhlášení oznámila ve středu na brněnském náměstí Svobody platforma Výbor solidarity studentů, která varuje před možným ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií a uspořádala zde demonstraci na podporu České televize a Českého rozhlasu.
„Vyzýváme, aby se k vyhlášení stávky připojily i další univerzity, školy a iniciativy,“ uvedl výbor na Instagramu. Výstražná stávka bude sestávat ze série různých aktivit, jejichž cílem má být informovat veřejnost o smyslu a významu médií veřejné služby a nezávislé kultury.
„Do stávky se plánuje zapojit například iniciativa Média nedáme MUNI i studenti z dalších univerzit,“ řekla Eliška Kubečková z výboru. Na stejné datum ohlásili stávku rovněž pracovníci České televize a Českého rozhlasu.