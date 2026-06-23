Udavač, špína, pálil Ondřej Novotný do Klempíře. Dobytek, reaguje ministr

Sportovní komentátor a promotér Novotný v pondělí večer u mikrofonu obrátil pozornost k politickému dění, konkrétně k ministrovi kultury Klempířovi (Motoristé). Na pódiu si přebíral vítěznou cenu v kategorii sportovních podcastů za pořad Kudy běží zajíc.
„Já jsem doufal, že když je to kulturní akce, že tady bude pan ministr kultury, pan udavač, tedy pan Klempíř. Já si pletu jména, o mně je to všeobecně známé,“ řekl Novotný. Narážel tak na Klempířovu spolupráci za minulého režimu s komunistickou Státní bezpečností. Klempíř tvrdí, že byl ke spolupráci přinucen nátlakem.
Projekt Paměť národa nicméně na začátku roku publikoval informace z archivních spisů Státní bezpečnosti. Podle nich byl Klempíř evidován jako tajný spolupracovník StB s krycím jménem „Olda“. Zveřejněné materiály uvádějí, že v době totality poskytl tehdejším orgánům informaci o svém známém Martinu Semrádovi, který pěstoval a distribuoval marihuanu. Semrád následně odmítl nátlak ke spolupráci s StB, což vedlo k jeho nucenému odchodu z vysoké školy, kde studoval obor speciální pedagogika.
Novotný dále vyjádřil nesouhlas s vládním rozhodnutím zrušit koncesionářské poplatky a převést financování obou veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. České televizi i rozhlasu vyjádřil podporu.
„Samozřejmě koho jiného si vybrat než člověka bez páteře na to, aby zničil veřejnoprávní média. Tak mu to alespoň vzkážu,“ pokračoval Novotný.
Ministrovi kultury také předpověděl brzký konec v politických funkcích. „Je mi jasné, že teď se cítí nahoře, že tam je spoustu jakoby přátel anebo patolízalů. Ale chtěl bych mu říct, že na Moravě a nejen tam se říká, že ten, kdo dělá prasárny, tak na každé prase se vaří voda. Ta jeho začne za chvíli bublat a určitě tam dlouho nebude,“ nebral si servítky Novotný.
„Pak už se k němu nikdo nebude chovat tak hezky jako teď. Pak už se k němu budou chovat tak, jak si zaslouží, to znamená jako k estébácké špíně,“ dodal. Svou řeč zakončil přáním úspěchu všem podcastům a zachování svobody slova.
Jeho vizitka, odvětil Klempíř
Klempíř v reakci pro iDNES.cz uvedl, že verbálním útokům nehodlá věnovat větší pozornost.
„Já toho pána neznám a nevím, kdo to je. Slova, která použil, jsou nadávky a osobní invektivy,“ sdělil ministr Klempíř.
„Mám spoustu práce a nemám čas se zabývat člověkem, který se o lidech, které zná jen z médií, vyjadřuje jako dobytek. Je to jeho vizitka,“ uzavřel pro iDNES.cz.
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15. června 2026