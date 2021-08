Zeman a Steinmeier se neshodli, jak ekologické plány EU ovlivní energetiku

Po uvítání na Pražském hradě následovalo jednání obou státníků „Včera jsme měli přátelskou večeři v Lánech. Dotkli jsme se například Afghánistánu, naše názory si jsou velice blízké,“ uvedl po setkání prezidentů Miloš Zeman.

Neshodli se však, jak ekologické plány Evropské unie ovlivní energetiku. Podle českého prezidenta má Německo v úmyslu některé uhelné a jaderné elektrárny rušit. Česko počká, jaké to bude mít důsledky. „Pokud by Německo zaznamenalo nedostatek, Česká republika mu velice ráda dodá elektřinu, a to za rozumnou cenu,“ řekl.

„V ekonomické spolupráci pokračujeme. Důležité je především naše osobní přátelství a přátelství mezi oběma národy,“ sdělil Zeman. Hovořilo se podle něho i o dopravním spojení mezi Prahou a Mnichovem, ale také o regulaci Labe.

„Před dvěma lety jsem prezidentovi slíbil, že přijedu, o návštěvě jsme opakovaně mluvili. Koronavirová situace nám plány bohužel zhatila,“ zahájil svůj projev německý prezident. Poděkoval za uvítání a pohostinnost.

Hradní menu Paštika z husích jater a portského vína Hovězí pečeně na smetaně, domácí karlovarské knedlíky Žloutkový krém na listovém těstě s malinami, ostružinami a jahodami

„Zažíváme něco mimořádného. Musíme rozvíjet to, co se odehrává v posledních třiceti letech. Proto jsem tady,“ sdělil Steinmeier. Zmínil také svou návštěvu památníku a nastávající volby. „Naše partnerství má pevné základy, je prakticky nezávislé na konkrétní politické konstalaci,“ dodal.

„Jsme úzce propojeni ve všech oblastech. To si musíme uvědomit,“ řekl k vzájemné spolupráci. Tématem byli i pendleři. Podle hlav států je důležité, aby se v budoucnu problémům, které nastaly při uzavření hranic, zamezilo.



„Hovořili jsme o různých konfliktech ve světě. Je nám oběma jasné, že osamělé státy nemohou hrát žádnou velkou roli. Roli můžeme hrát jen tehdy, pokud budeme v Evropě jednotní,“ řekl německý prezident.



Z návštěvy, kterou dlouho odkládala pandemie covidu-19, je Zeman potěšen. „A jsem ještě potěšenější, jakým způsobem probíhá. V naprosto věcné a velmi přátelské atmosféře, kterou bych chtěl ocenit,“ uvedl. Vztahy ČR a Německa podle něj nikdy nebyly lepší. „Chtěl bych poděkovat SRN za její podporu v době covidové pandemie, a to i na úrovni jednotlivých spolkových zemí,“ doplnil.



Německého prezidenta a jeho manželku na Pražském hradě krátce po jedenácté hodině přivítal Miloš Zeman. Pro Steinmeiera byl připravený červený koberec, čestná jednotka Hradní stráže mimo jiné zahrála německou a českou hymnu. Součástí ceremonie byla i vojenská přehlídka.



Zeman Steinmeiera pozval na oběd podávaný v Rudolfově galerii za přítomnosti asi 80 hostů.



Německý prezident na návštěvě na Pražském hradě (26. srpna 2021)

Odpoledne si Steinmeier prohlédne Strahovský klášter a jeho knihovnu a setká se s předsedy Sněmovny Radkem Vondráčkem a Senátu Milošem Vystrčilem. Čtvrteční program zakončí slavnostní recepce na německé ambasádě pro pozvané hosty.

Prahu německý prezident opustí v pátek po jednání s premiérem Andrejem Babišem. Cestou do Německa se zastaví v Ústí nad Labem, kde navštíví chystanou expozici o česko-německých vztazích. Poté z Ústí odjede vlakem zpět do Berlína.

Prezidenti budou jednat především o migraci, koronavirové pandemii a důsledcích, které měla. Návštěvy si všimla i německá média, podle nichž Steinmeiera i přes vzájemnou blízkost Německa a Česka nečekají v Praze snadná jednání.



„Miloš Zeman platí za osvědčeného přítele Ruska a Číny, rád ve své oblíbené televizi nebo bulvárním tisku štve proti uprchlíkům, Romům nebo homosexuálům, a rozděluje tak veřejné mínění,“ píše například Süddeutsche Zeitung.



O odmítavém postoji Česka k uprchlíkům informují agentura DPA nebo mnichovský deník Münchner Merkur. „Země se odvolává na to, že je třeba pomáhat přímo v místě,“ uvádí DPA.

Německý prezident po desáté hodině uctil v Resslově ulici památku výsadkářů.

Steinmeier byl na poslední oficiální návštěvě Prahy v září 2017. Se Zemanem se viděli i rok poté, kdy se český prezident vydal do Berlína. Další cestu hlavy německého státu obě diplomacie plánovaly již na loňský rok, příjezd ale překazila koronavirová krize.