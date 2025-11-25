Soudní dvůr EU k rozhodnutí uvedl, že rozhodnutí polského soudu, který odmítl uznat manželství dvou občanů Unie, které bylo legálně uzavřeno v Německu, bylo v rozporu s unijním právem. „Členské státy jsou tudíž povinny uznat pro účely výkonu práv přiznaných unijním právem rodinný stav legálně nabytý v jiném členském státě,“ píše se v tiskové zprávě.
Soudní dvůr však také zdůraznil, že povinnost neznamená, že by se muselo v každém státě EU zavést manželství stejnopohlavních osob do práva. To je na rozhodnutí každého členského státu EU.
Dva Poláci, kteří v roce 2018 uzavřeli manželství v Německu, kde žijí, v Polsku chtěli pobývat jako manželský pár a požádali o přepis německého oddacího listu do polské matriky. Poté, co jejich žádost byla zamítnuta, manželé rozhodnutí soudně napadli. Polský Nejvyšší správní soud, který se záležitostí zabýval, se ve věci obrátil na Soudní dvůr Evropské unie.
„Pokud se však členský stát rozhodne stanovit jediný způsob uznávání manželství uzavřených v jiném členském státě, jako je přepis oddacího listu do matriky, je povinen tento způsob uplatnit i na manželství uzavřená mezi osobami stejného pohlaví,“ píše se dále v rozhodnutí.
Jako první umožnilo sňatky homosexuálních párů v roce 2001 Nizozemsko. Od té doby uzákonila stejnopohlavní sňatky řada dalších unijních zemí.
Sňatky stejnopohlavních párů jsou možné v EU uzavřít v Belgii, Španělsku, Nizozemsku, Francii, Lucembursku, Irsku, Finsku, Německu, Maltě, Rakousku, Švédsku, Portugalsku a od roku 2022 také ve Slovinsku. Česká republika sňatky stejnopohlavních párů neuznává, je však možné vstoupit do registrovaného partnerství. Pro partnery je však vyloučena možnost společné adopce a má jim být povolena pouze možnost přiosvojení, můžou však mít svatební obřad.