Podíl lidí, kteří se o válku na Ukrajině aktivně zajímají, je srovnatelný s loňským lednem. Podle průzkumu je to 63 procent Čechů. „Přítomnost konfliktu v mediálním prostoru je pořád značná, což se odráží ve velkém zájmu veřejnosti,“ uvedl analytik STEM Jiří Táborský. Zájem je vyšší zejména mezi muži, lidmi s vysokoškolským vzděláním a s rostoucím věkem.
Většina Čechů se také shoduje, že by Česká republika měla Ukrajině pomáhat, rozdíly však panují v podobě této pomoci. Napříč politickým spektrem převažuje podpora humanitární pomoci, dodávek zdravotnického materiálu, diplomatického a ekonomického tlaku na Rusko nebo podpory českých firem při obchodní spolupráci s Ukrajinou. Naopak finanční pomoc a dodávky munice či vojenské techniky zůstávají výrazně polarizujícími tématy.
Češi chtějí rychlé řešení i vítězství Ukrajiny
Češi zároveň nadále preferují spíše rychlé ukončení konfliktu, i kdyby to znamenalo územní ztráty Ukrajiny. Tento scénář považuje za pravděpodobný 68 procent respondentů. Přesto by si podle výzkumu druhá největší část veřejnosti přála úplné vítězství Ukrajiny. „Češi Ukrajině vítězství přejí, ale nevěří, že je v současnosti reálně dosažitelné,“ uvedl Táborský.
Vstřícnější postoj je zřejmý i ve vnímání ukrajinských uprchlíků. Od loňského roku mírně přibylo lidí, kteří je považují spíše za přínos, před rokem se tak vyjádřilo 34 procent respondentů, nyní jejich počet stoupl o tři procenta. Ubylo i těch, kteří se nedokážou vyjádřit.
„Dá se odhadnout, že jelikož soužití s ukrajinskými uprchlíky trvá již delší dobu, tak se obě národnosti více promísily, otupily se některé hrany a vnímání soužití se postupně zlepšuje, zřejmě i prostřednictvím vnímání výhod, které soužití přináší,“ komentoval Táborský.
Zároveň také vzrostl podíl respondentů, kteří souhlasí s tím, aby Česká republika umožňovala uprchlíkům dlouhodobý pobyt. Loni v lednu s tím souhlasilo 54 procent dotázaných, letos 58 procent.
Největší podporu společnosti má dlouhodobě možnost, aby v Česku zůstaly ukrajinské rodiny, pokud pracují, naučí se česky a dodržují zákony.
Data byla sbírána v lednu letošního roku na reprezentativním vzorku 1 061 obyvatel České republiky starších 18 let.