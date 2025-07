SPOLU kleslo těsně pod 20 procent, STAN předběhl SPD, říká průzkum

elh Eliška Hovorková Autor:

11:27 , aktualizováno 11:27

Volby do Poslanecké sněmovny by v červenci opět vyhrálo hnutí ANO. Hlas by dostalo od 30,9 procenta voličů. Na druhém místě zůstává koalice SPOLU, která klesla na 19,9 procenta hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima NEWS. Hnutí STAN je ve volebním modelu třetí před SPD.