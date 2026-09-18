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Dvě třetiny lidí považují schodek rozpočtu za vysoký, voliči ANO vybočují

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  13:21aktualizováno  13:21
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun považují dvě třetiny občanů za příliš vysoký a měl by se podle nich snížit. Pro čtrnáct procent lidí je přijatelný a čtyři procenta by byla ještě pro jeho zvýšení. Necelá pětina nedokáže výši schodku posoudit, vyplynulo z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News.

Podle průzkumu většina veřejnosti, osmdesát šest procent, souhlasí s tím, že dluh zemi dlouhodobě zatěžuje a rozpočet by měl být vyrovnaný, nebo přebytkový. Půjčky lze podle větší části veřejnosti tolerovat na investice.

Agentura udělala průzkum počátkem září, a to krátce poté, co ministerstvo financí zveřejnilo návrh rozpočtu. Po koaliční dohodě ze čtvrtečního rána má být rozpočet o jednotky miliard nižší, vláda ho chce schvalovat v pondělí.

Požadavek na snížení schodku podle průzkumu sdílejí voliči všech politických táborů, nejvíce ale opozičních stran.

Jedinou skupinou s výraznějším podílem těch, kdo jeho návrh akceptují, jsou voliči ANO. I mezi nimi ale převažují ti, kteří chtějí schodek nižší, uvedl analytik STEM Martin Kratochvíl.

Cestu ke snížení rozpočtového schodku vidí lidé zejména ve snižování výdajů, a to i za cenu toho, že se omezí některé služby státu a pomaleji porostou důchody a platy ve veřejném sektoru. Toto řešení preferuje dvaašedesát procent dotázaných. Naopak osmatřicet procent by volilo zvyšování příjmů, tedy zvýšení daní a odvodů.

„Ochota platit více na daních, aby se stát nemusel tolik zadlužovat, zůstává v české společnosti mírně menšinovým postojem napříč celým politickým spektrem,“ doplnil Kratochvíl.

Považujete navrhovaný schodek rozpočtu za vysoký?

Podobné výsledky ohledně přijatelnosti navrhovaného schodku ukázal před časem i průzkum společnosti Median. Podle něj považuje schodek 389 miliard korun za nepřijatelný šedesát dva procent lidí, pro dvacet dva procent je přijatelný a zbytek neví.

17. září 2026
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