STEM: Volby by s náskokem vyhrálo ANO, levice mírně ztratila. Trikolóra by měla necelá dvě procenta

Praha Volby by i v listopadu vyhrálo hnutí ANO se značným náskokem před Piráty a ODS. V porovnání s říjnem mírně oslabily levicové KSČM a ČSSD, ale i hnutí Trikolóra. Hranici pro vstup do dolní komory by překročilo podle volebního modelu agentury STEM osm uskupení. Výsledky v úterý obdržela ČTK. Vzrostla podpora hnutí STAN, které by se dostalo do Sněmovny.

Hnutí ANO by v listopadu získalo 34,9 procenta hlasů, meziměsíčně o 1,8 procentního bodu více. Piráti si o něco pohoršili na 10,9 procenta. Navzdory tomu by dosáhli o 0,3 procentního bodu lepšího výsledku než třetí ODS.

Hnutí SPD by dostalo 9,1 procenta hlasů, v porovnání s říjnem o 1,6 procentního bodu víc. Růst zisku z 4,3 procenta na listopadových 7,2 procenta zaznamenalo hnutí STAN. Komunisté by získali 7,1 procenta hlasů, v říjnu na tom byli o 1,3 procentního bodu lépe. ČSSD by dalo hlas 6,4 procenta voličů. Lidovci by se udrželi ve Sněmovně se ziskem 5,5 procenta. O 0,7 procentního bodu na 3,7 procenta klesla v listopadu TOP 09. Trikolóra poslance Václava Klause se propadla z říjnových 4,2 procenta hlasů na 1,9 procenta. Statistická chyba průzkumu je plus minus dva procentní body u menších stran a plus minus tři procentní body u větších. Průzkum se uskutečnil mezi 14. a 26. listopadem mezi 1111 lidmi.