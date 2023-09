Poradce premiéra kvituje příchod polských e-shopů. Allegro je podle něj štika, která rozhýbala český trh

„To vše ve prospěch koncového zákazníka, protože právě nejostřeji probíhající konkurenční boj zajistí nejvýhodnější cenu zboží,“ říká Křeček.

„Nový hráč se často pokouší zákazníka zaujmout nižší cenou a konkurence na to musí nějak reagovat,“ vysvětluje poradce současného předsedy vlády Křeček. Ten letos na jaře zaujal veřejnost doporučením, aby Češi naříkající nad drahými potravinami v českých obchodech jezdili raději za nákupy do polského pohraničí.

Lidovky.cz: Jaká je situace na českém trhu s e-shopy?

Na poli e-shopů probíhá v tuto chvíli veliký boj. Po konci pandemie koronaviru a návratu k běžnému životu se ukázalo, že se lidé začali vracet do kamenných obchodů a tržby na internetu se dlouho propadaly. Netýkalo se to ale všech e-shopů, ty velké si často tržby udržely. Naopak menší obchodníky to zasáhlo více.

Nyní ale do Česka přichází nový velký hráč Allegro, který odkoupil Mall a CZC. Významně také rozšiřuje nabídku a prodává za velice výhodné ceny.

Lidovky.cz: Prospívá tedy vstup Allegra českému trhu?