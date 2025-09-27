Politik SPD varoval u Hradu před volbami a skládáním příští vlády prezidenta Pavla

Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
„Respektujte alespoň jednou, jakou vládu chtějí mít občané,“ vyzvala Pavla šéfka komunistů.
„Já jsem nucen varovat prezidenta, že musí pověřit sestavením vlády vítěze voleb,“ prohlásil europoslanec za SPD Ivan David. Pavel také podle něj musí jmenovat musí ministry, které mu vítěz voleb navrhne.
Kritiky antisystémových stran s ukrajinskými vlajkami označil Rajchl za kolaboranty
Předseda PRO Jindřich Rajchl, který kandiduje za SPD jako lídr v Moravskoslezském kraji, označil za kolaboranty lidi s ukrajinskými vlajkami, kteří přišli protestovat proti stranám kritickým k současnému demokratickému režimu, vládě i prezidentovi Pavlovi.
Odpůrci antisystémových stran pouštěli jména lidí umučených bolševiky za komunistického režimu po únoru 1948.
„Nechceme, aby o naší budoucnosti rozhodoval prezident nebo Ústavní soud,“ prohlásil Rajchl. Prezident podle něj musí respektovat vůli lidu vyjádřenou ve volbách a neodmítat některé navržené ministry.
„Biskupové varují před Stačilo! místo toho, aby varovali před sto padesáti pohlavími,“ prohlásil šéf hnutí Stačilo! Daniel Sterzik, který si sám říká Vidlák.
Nezmínil ovšem, že program komunisty vytvořeného hnutí obsahuje několik bodů namířených proti církvím, třeba omezení financování církevních škol státem nebo zrušení rovnoprávnosti sňatků uzavíraných v kostele. Neplatily by nově bez cesty na úřad.
Na společné akci SPD a Stačilo zněla zdravice exprezidenta Zemana
Zazněla i zdravice exprezidenta Miloše Zemana, který chce volit Stačilo!, což je značka, pod níž kandidují komunisté.
Spolek Svatopluk spolupracuje s hnutí SPD a Stačilo! Na pódiu na Hradčanském náměstí jsou tak vedle sebe lídr Stačilo! Daniel Sterzik, který si říká Vidlák, šéfka KSČM Kateřina Konečná a kandidát SPD, předseda PRO Jindřich Rajchl.
Předvedeme, co dezoláti dokážou, napsal Sterzik
„Řekli o nás, že jsme chcimíři, dezoláti, lůza. Za týden jim předvedeme, co dezoláti dokážou!“ napsal před akcí lídr hnutí Stačilo! Daniel Sterzik, který si říká Vidlák.
Zástupci Stačilo! a SPD se vydali na společný pochod z Malostranského náměstí k Pražskému hradu, kde se od 14 hodin koná demonstracePane prezidente, respektujte volby!
„Dnes si jdeme popřát štěstí a ukázat prezidentovi, že ti, o kterých ve své panské zpupnosti řekl, že na ně není třeba brát ohled, za týden pošlou jeho kamarády na smetiště dějin s volebním výpraskem, o kterém se bude mluvit ještě za sto let,“ uvedl Sterzik.
„Sejdeme se, abychom společně vyslali vzkaz Petrovi Pavlovi, že jeho úlohou není sestavovat vládu podle notiček z Bruselu, nýbrž jmenovat ji na základě výsledku našich voleb,“ napsal Rajchl.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Podle v sobotu zveřejněného průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33 procent hlasů a udržuje si náskok před SPOLU s 19,5 procenty.
Agentura STEM pro CNN Prima News předvídá vyrovnanější souboj. Podle jejího volebního modelu by vyhrálo hnutí ANO s 28 procenty. Druhá by tohoto volebního modelu skončila koalice SPOLU s 21 procenty.