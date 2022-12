To by se za Babiše nestalo, tvrdila Schillerová k současné ekonomické krizi

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová považuje středeční oznámení zvýšení minimální mzdy o 1 100 Kč za pozdní a nedostatečné. Rovněž označila za nepřípustné, že sociální dávky přicházejí pozdě.

„Smyslem minimální mzdy je, že lidé jsou motivováni pracovat. Takový vzrůst minimální mzdy ale bude znamenat, že lidé opět sáhnou po dávkách,“ okomentovala Schillerová. „To by se za Babiše nestalo,“ tvrdila.

Schillerová odsoudila zdražování. „Přes 80 procent domácností pociťuje zdražování a 19 procent je dokonce ve velkých potížích,“ citovala již dříve z nejnovějšího průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima NEWS, který se zaměřil na dopady ekonomické situace na domácností.

„Alarmující je i ten trend. Situace se zhoršuje měsíc od měsíce. Vláda nechává lidi padat na kolena a nepomáhá ani systém podpory, protože dávky se zpožďují i o několik měsíců,“ komentovala dříve.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu a také dopravy Karel Havlíček zpochybnil váhu úspěchů českého předsednictví v čele Evropské unie. „Nově budou za emise platit i běžní lidé – za jízdu autem, domácnosti a chalupáři za vytápění,“ komentoval unijní opatření proti spotřebě „špinavých“ energií.

Podle Havlíčka české předsednictví také znevýhodnilo evropské firmy vůči podnikům v USA a Asii, ohrozilo výrobu aut v Evropě. Exministr rovněž uvedl, že se zdraží díky emisním požadavkům výstavbu nových budov. Kritizoval tak unijní dohodu o tom, že za několik let budou muset být nové budovy bezemisní.

Hořkou třešničkou na dortu je podle Havlíčka pochvala od místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse. „Jako když vás soused před Vánocemi vytopí a poté pošle kapra na vyjádření dobrých sousedských vztahů,“ uvedl Havlíček.

„Vidíme, že ceny jsou významně dražší. K tomu si Evropská unie vymyslí, že tyto astronomické ceny zatíží další složkou, tedy povolenkami. Je to výsměch,“ komentoval stínový ministr životního prostředí Richard Brabec.

Systém podle Brabce nefunguje a EU pod českým předsednictvím tak do rozbitého systému vhodila bombu a znejistila miliony lidí. „Je to další důkaz toho, že tato vláda neumí navrhnout rozpočet a jsou to pouze čísla na papíře,“ dodal.