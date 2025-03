ANO žádá o mimořádnou schůzi k obraně. Chce o ní věcnou, veřejnou diskusi

10:19 , aktualizováno 10:30

Hnutí ANO požádalo o mimořádnou schůzi Sněmovny s názvem „Koncepce AČR do r. 2035 z hlediska náboru profesionálních vojáků a investic do modernizace armády s cílem zvýšení bezpečnosti našich občanů“. Mohla by se konat příští týden, přesné datum určí šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. ANO bude své postoje prezentovat na tiskové konferenci stínové vlády.