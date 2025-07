„To, že spadl fázový vodič, nikdo zpochybňuje, to je pravda. Je důležité říci si, co bylo příčinou pádu fázového vodiče, jestli to je trvalé přetěžování té sítě vlivem vyšších přetoků, ať už z Německa nebo z Polska, jestli to bylo způsobeno tím, že se nedostatečně investovalo, nebo tím, že tam neproběhla údržba,“ uvedl Havlíček.

„My důrazně varujeme vládu před tím, aby dělala účet bez hostinského. Toto je naprosto vážná věc a podcenění tohoto pouze prostě mávnutím, že prostě něco spadlo a možná za to nese vinu teplota, možná nějaký svorník a tak dále, to je něco nepřijatelného, to se musí důsledně vyšetřit,“ řekl předseda stínové vlády ANO.

Věřím tomu, že závěry vyšetřování budou objektivní. „A poté se musíme bavit o tom, co je třeba udělat pro to, aby to příště nenastalo, včetně toho, že se bude muset zcela nepochybně i nadále posilovat přenosová přenosová soustava. Musíme se bavit o tom, proč se zrovna v tomhle tom případě ještě neinvestovala, kde byl ten problém. Uvědomme si to, že ty škody už takto jsou velké, jsou v řádech stamilionů, spíše se ale očekává v řádech nízkých jednotek miliard,“ řekl Havlíček a dodal, že fázový vodič nespadne jenom tak.

Předseda ANO Andrej Babiš vládou a společností ČEPS už dříve uvedenou příčinu výpadku proudu zpochybnil. Podle něj za něj může zelená politika Evropské unie a dřívější nedostatečná správa elektrizační soustavy.

Vysvětlení příčiny blackoutu, jak o tom mluví vláda a společnost ČEPS, zpochybnila volební jednička Stačilo! ve Středočeském kraji Jana Bobošíková.

„Data z evropské sítě provozovatelů přenosových soustav ukazují, že v pátek mezi osmou a dvanáctou hodinou proudil do České republiky extrémní přetok elektřiny z Německa, a to až 2000 MW,“ prohlásila Bobošíková.

Ministr Vlček ve středu po jednání vlády zopakoval, že hlavní mechanickou příčinou výpadku bylo roztržení fázového vodiče, kabelu, který přenáší elektřinu mezi elektrárnami a rozvodnami.

To vyřadilo z provozu páteřní vysokovoltážní vedení linky V411, která je využívána pro vývod vysokých výkonů z elektráren a pro přenos elektřiny na dlouhé úseky.