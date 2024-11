Rozepře o zmrazení platů politiků. Zástupci hnutí ANO mluví ve sněmovně

„Vláda si chce zcela bezostyšně zvednout platy a odmítají naše návrhy,“ řekl na začátku stínový předseda vlády Karel Havlíček (ANO). Společně se stínovou ministryní financí Alenou Schillerovou kritizoval rozpočet navrhovaný vládou a také rozhodnutí nezmrazit platy politiků.

„Do chudoby spadlo již 1,3 milionů Čechů, což je přímý důsledek kroků Fialovy vlády,“ uvedla Schillerová. Jako další problém vidí také zdražování služeb, jako je stočné a vodné, ale i cen potravin.

Důchodovou reformu chce ANO po volbách zrušit

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila důchodovou reformu. Ta má zvyšovat věk odchodu do penze až na 67 let, na předčasný nekrácený důchod pak bude mít nárok asi 14 tisíc lidí v nejnáročnějších profesích. Těm dalším bude povinně posílat příspěvek zaměstnavatel a to ve výši 4 procent z jejich hrubého příjmu na individuální penzijní připojištění.

Opozice zákon kritizuje, hnutí ANO dokonce říká, že ho hned po příštích volbách do sněmovny v případě své převahy zruší. Podle šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové se o reformu nejedná, protože neušetří žádné peníze. „Do voleb to všem lidem vysvětlíme,“ prohlásila také Schillerová. „Získáme-li vládní odpovědnost, změny z velké části zrušíme,“ vzkázala.

Schillerová ale také řekla, že bude v klubu opozičního hnutí prosazovat ústavní stížnost kvůli počínání šéfky Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové v průběhu projednávání důchodové reformy. Jako řídící schůze nenechala hlasovat o návrhu šéfky poslanců ANO na odložení projednávání reformy, když měla vládní koalice méně poslanců v jednacím sálu než opozice.

Největší boj byl do poslední chvíle i v rámci vládní koalice o to, kdo bude moci odejít do předčasné penze bez jejího krácení. Osekání seznamu takzvaných náročných profesí, které takovou možnost budou mít, navrhli šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob a ODS Marek Benda.

Statisíce lidí tak o předčasný důchod kvůli změně přijdou. Jedná se například o některé zdravotní sestry, skláře, lesní dělníky či pracovníky v sociálních službách.

„Budeme mít zvýšený věk odchodu do důchodu, v náročných profesích bude jen 14 tisíc lidí, snížení výpočtu nových důchodů od roku 2026 taktéž zahýbá peněženkami seniorů. Je tam dle mého názoru velmi špatná motivace pro seniory postavená na slevě na pojištěnce a ne na vyšším starobním důchodu,“ zrekapituloval stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. To všechno jsou důvody, proč opoziční hnutí vládní verzi reformy odmítá.