Když budeme u vlády, emisní povolenky pro domácnosti nezavedeme, řekl Havlíček

Přehodili to na příští vládu, kritizuje místopředseda Sněmovny za ANO Karel Havlíček kabinet Petr Fialy za jeho počínání v případě emisních povolenek, které výrazné zvýší náklady pro průmysl i domácností na bydlení. „Pokud my budeme u vlády, emisní povolenky pro domácnosti nezavedeme,“ odvětil Havlíček na dotaz iDNES.cz, jak by tedy ANO postupovalo ohledně emisních povolenek.