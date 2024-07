Pohnojil jsi to, vyčetl Havlíček premiérovi Green Deal. Spor je o povolenky

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Zmínil návrh na rozšíření emisních povolenek na domácnosti, který označil za šílený.

„V tichosti se odhlasovalo rozšíření emisních povolenek pro domácnosti. Vláda má povinnost to učinit,“ řekl Havlíček.

„Systém emisních povolenek pro domácnosti my nebudeme dávat do zákona, to jsme jasně řekli, na tom je koaliční dohoda,“ řekl iDNES.cz ve středu předseda lidovců Marian Jurečka.

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS po jednání vlády řekl, že se Česko pokusí v Evropské unii prosadit zrušení, nebo alespoň podstatné odložení začátku účinnosti systému emisních povolenek ETS II. V něm by placení za emise skleníkových plynů podléhaly i silniční doprava nebo vytápění pro bydlení.

Podle Stanjury by cenu povolenek zaplatily domácnosti a firmy, zároveň v systému nevidí žádný bonus pro českou ekonomiku. Vyjádřil obavy z toho, že by systém povolenek mohl snížit konkurenceschopnost Evropské unie proti zbytku světa.

„Pro nás představa, že se budou věci lidem a firmám zdražovat, je něco, co nechceme udělat, co neuděláme a co připustíme jenom tam, kde už se k tomu v minulosti Česká republika zavázala a kde to nejde změnit,“ uvedl po jednání vlády ve středu premiér Petr Fiala.

„Mně není jedno, že si ráno přečtu ve všech médiích, že vláda chystá nový Green Deal, zdražíme všechno občanům, o 10 korun bude stát víc benzin a tak dál. Já chápu potom lidi, že jsou vyděšeni a nespokojeni. A rozumím jim, to jsou zprávy, které lidi děsí,“ ulevil si předseda vlády.

„Pro vládu není přijatelné, abychom zvyšovali ty parametry nebo úkoly, které byly v minulosti stanoveny ať už Evropskou unií pro Unii jako celek, nebo pro Českou republiku,“ prohlásil předseda vlády a ODS. Říkat třem materiálům, o které jde, český Green Deal, ani není správné, zdůraznil Fiala.

„Český Green Deal, nic takového není a nebude,“ doplnil ho Stanjura.