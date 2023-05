Z peněženky průměrné rodiny zmizí 100 tisíc ročně, vyčítá vládě Schillerová

„Kdyby místo řady ministrů Fialovy vlády rozhodovali a komunikovali průměrmně vybavení roboti se základními prvky umělé inteligence, dopadlo by to s naší zemí výrazně lépe,“ kritizoval vládu stínový premiér Karel Havlíček.

Bude to stát další desítky miliard, kritizuje poslanec ANO nákup bojových vozidel pěchoty

ANO kritizuje i fungování ministerstva obrany pod řízením Jany Černochové z ODS. „Řeší si své osobní spory,“ poukázal poslanec Pavel Růžička na údajný střet Černochové s náčelníkem generálního řádu Armády ČR Karlem Řehkou, které si k sobě hodinu po poledni pozval premiér Petr Fiala.

Vláda ve středu schválila nákup 246 švédských bojových vozidel pěchoty za 59,7 miliardy korun včetně DPH. „Je to zcela stěžejní,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala. První bojová vozidla pěchoty by měla do Česka dorazit podle ministryně obrany Jany Černochové v roce 2026. „Stát bude myset vydávat další desítky miliard korun,“ tvrdí poslanec ANO Růžička.

EU nám nenařizuje, abychom to měnili, hájí ANO rodná čísla

Stínová ministryně vnitra ANO Jana Mračková Vildumetzová vystoupila k chystanému rušení zapisování rodných čísel do občanských průkazů, které mají kvůli větší bezpečnosti nahradit takzvané identifikátory.

„Evropská unie nám nenařizuje, abychom to měnili,“ zdůraznila poslankyně. Mračková Vildumetzová spolu s dalšími poslanci ANO navrhuje odložit tuto věc změnou zákona o další čtyři roky. Tedy aby rodná čísla neskončila na konci příštího roku, ale až na konci roku 2028.