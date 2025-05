11:33 , aktualizováno 11:39

Podpis smlouvy o dostavbě Dukovan by podle místopředsedy Sněmovny a šéfa stínové vlády ANO Karla Havlíčka měla vláda přenechat svým nástupcům. „Dopadlo to kolosální ostudou,“ prohlásil Havlíček. Za mezinárodní ostudu označil, že do Česka přiletěla stočlenná korejská delegace a musela odletět bez kontraktu.