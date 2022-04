Konečně první téměř plošný návrh, řekl Babiš o plánu vlády dát 5 tisíc na dítě. Sám navrhuje jiné věci

Rodiny s dětmi dostanou peníze příliš pozdě, hodnotí opoziční ANO plán vlády Petra Fialy poskytnout do konce srpna jednorázový příspěvek 5 tisíc korun na děti do 18 let pro rodiny s čistým ročním příjmem do milionu korun. „Konečně první návrh, který je téměř plošný,“ řekl šéf hnutí ANO, expremiér Andrej Babiš.